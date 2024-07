Mac-App Transnomino: Dateien und Verzeichnisse umbenennen

Wer mehrere Dateien und Verzeichnisse auf dem Mac umbenennen muss, tut sich einen Gefallen damit, zu professionellen Helfern wie etwa der kommerziellen Anwendung Better Rename zu greifen, die zahlreiche Werkzeuge zur Automatisierung entsprechender Eingriffe im Dateisystem anbietet.

Doch gute Werkzeuge müssen nicht immer Geld kosten. Dies zeigt nicht nur die Freeware-Anwendung NameChanger, sondern auch die Desktop-Anwendung Transnomino. Das kostenlose Dienstprogramm für macOS stellt eine Vielzahl von Funktionen zur Umbenennung von Dateien zur Verfügung, die vor allem zur Geltung kommen, wenn mehrere hundert Dateien umbenannt werden müssen und nicht nur ein oder zwei Bilder neue Namen erhalten sollen.

Spendenfinanzierte Mac-Freeware

Transnomino richtet sich sowohl an Nutzer mit einfachen Anforderungen als auch an solche mit komplexen Vorgaben und bietet verschiedene Umbenennungsaktionen an, die in beliebiger Reihenfolge angewendet und in Echtzeit überprüft werden können.

Zu den Kernfunktionen der App, die der Entwickler Bastiaan Verreijt als rein spendenfinanzierten Download anbietet, gehören:

Textsuche und -ersetzung: Mit Platzhaltern oder regulären Ausdrücken

Texteinfügung: Nutzer können Text am Anfang oder am Ende von Dateinamen hinzufügen

Nummerierung: Dateien können fortlaufend oder zufällig nummeriert werden

Trimmen: Zeichen können vom Anfang oder Ende der Dateinamen entfernt werden

Groß-/Kleinschreibung: Transformationen der Schreibweise

Entfernung von Sonderzeichen

Umfangreiche Automatisierungen

Die Mac-App ermöglicht zudem die Nutzung von Dateiattributen wie Erstellungsdatum, ID3- und EXIF-Daten zur Umbenennung. Diese Attribute können sowohl in den Dateinamen als auch in den Dateipfad eingefügt werden. Beispielsweise können Bilder anhand ihrer EXIF-GPS-Koordinaten in Verzeichnisse nach Datum und Standort sortiert werden. Transnomino bietet außerdem die Möglichkeit, Zeichen von Dateinamen auszuschließen.

Ist die für den eigenen Einsatzzweck benötigte Umbenennungsabfolge erstellt, lässt sich diese als Vorlage speichern und kann später erneut eingesetzt werden. Transnomino erinnert uns ein wenig an RetroBatch.

Transnomino setzt zur Installation mindestens macOS 10.15 voraus und steht hier zum Download bereit.