Mac-App Strongbox verkauft: Skepsis nach bisherigen Erfahrungen

Der Passwort-Manager Strongbox hat einen neuen Eigner. Der bisherige Entwickler, Mark McGuill, hat das Projekt an die Applause Group abgegeben, ein in New York ansässiges Unternehmen, das verschiedene macOS- und iOS-Anwendungen übernommen hat und betreibt.

Laut einer Ankündigung von Applause soll sich für die Nutzer zunächst nichts ändern. Wichtige Funktionen wie die Kompatibilität mit dem KeePass-Format, die Unterstützung von WebDAV und SFTP sowie die Möglichkeit der lokalen Speicherung blieben erhalten.

Das Unternehmen erklärt, dass es die Stärken von Strongbox bewahren und weiter ausbauen wolle. Geplant seien kurzfristig Leistungsverbesserungen sowie Fehlerbehebungen bei Synchronisation und AutoFill. Langfristig könnte die Unterstützung für biometrische Sicherheitsschlüssel sowie eine erweiterte Passwortanalyse hinzukommen. Applause will zudem eine Feedback-Plattform einrichten, auf der Nutzer über neue Funktionen abstimmen können.

Skepsis nach bisherigen Erfahrungen

Die Übernahme von Strongbox durch Applause weckt jedoch auch kritische Stimmen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits andere Apps erworben, darunter den Voice Dream Reader. Hier kam es nach der Übernahme zu einer umstrittenen Umstellung auf ein Abo-Modell, die besonders von sehbehinderten Nutzern kritisiert wurde. Erst nach Protesten wurden einige Einschränkungen wieder rückgängig gemacht.

Auch bei der Mac-App Bartender sorgte Applause für Verunsicherung. Nutzer bemängelten insbesondere die unzureichende Kommunikation über den Eigentümerwechsel. Zudem ist erst nachträglich bekannt geworden, dass ohne vorherige Ankündigung ein Analyse-Framework in die App integriert wurde, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwarf.

Zukunft von Strongbox offen

Ob sich ähnliche Entwicklungen bei Strongbox abzeichnen, bleibt abzuwarten. Applause versichert, dass die Kernelemente der App erhalten werden und die Nutzer weiterhin die volle Kontrolle über ihre Daten behalten. Eine Umstellung auf ein Abo-Modell wurde bislang nicht erwähnt, Bestandsnutzer sind jedoch gut damit berate, die Situation aufmerksam zu beobachten.