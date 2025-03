Amazon: Visa-Kreditkarte ohne Jahresgebühr jetzt auch in Österreich

Amazon und die Santander Bank haben angekündigt, dass Kunden in Österreich ab sofort eine Amazon Visa-Kreditkarte beantragen können. Die Karte wird von Zinia, der Finanzierungsplattform der Santander Gruppe, herausgegeben und erfordere kein neues Bankkonto. Zudem fällt für die Nutzung der Karte auch keine Jahresgebühr an.

Die Konditionen orientieren sich am deutschen Angebot: Interessierte Anwender können beim Einkaufen Punkte sammeln, die sich später für Bestellungen auf Amazon.de einlösen lassen. Beim Einkauf auf Amazon.de wird 1 % des Einkaufswerts in Form von Punkten gutgeschrieben, bei Zahlungen außerhalb der Plattform 0,5 %. Prime-Mitglieder erhalten zu bestimmten Aktionszeiträumen eine erhöhte Rückerstattung von 2 %.

Zusätzlich wird eine Startgutschrift gewährt. Prime-Mitglieder können bis zu 15 Euro erhalten, während für andere Kunden bis zu 10 Euro vorgesehen seien.

Verwaltung per App und Online-Banking

Die Kreditkarte lässt sich über eine eigene App verwalten. Nutzerinnen und Nutzer könnten dort den Punktestand einsehen und gesammelte Punkte direkt beim Einkauf über Amazon.de einlösen. Online-Banking für die Karte ist ebenfalls sowohl über die App als auch über ein Desktop-Portal verfügbar.

Mit der Einführung in Österreich erweitern Amazon und Santander ihre bestehende Zusammenarbeit. Bereits seit Herbst 2024 kooperiert man auch in Deutschland.

Seit 2024 in Deutschland verfügbar

Im August 2024 hat Amazon in Kooperation mit der Santander-Gruppe die Amazon Visa-Kreditkarte in Deutschland eingeführt. Diese sollte als Ersatz für die Anfang des vergangenen Jahres eingestellte LBB-Visa-Karte dienen, die zuvor von der Landesbank Berlin ausgegeben wurde. Auch in Deutschland wird die Karte ohne Jahresgebühr angeboten und kann unabhängig von einem bestehenden Bankkonto genutzt werden.

Das Belohnungssystem der Kreditkarte in Deutschland gleicht dem nun für Österreich vorgestellten Modell. Kundinnen und Kunden erhalten für ihre Einkäufe Punkte, die bei Amazon.de eingelöst werden können. Prime-Mitglieder profitieren an Aktionstagen von höheren Rückerstattungen. Die Verwaltung der Karte erfolgt über die Amazon Visa-App, die auch flexible Rückzahlungsoptionen für Einkäufe ab 100 Euro bietet.