Mac-App Bartender: Neuer Eigner sorgt nicht unbedingt für Vertrauen

Gestern haben wir darüber berichtet, dass die Mac-Anwendung Bartender gleichermaßen überraschend wie intransparent ihren Besitzer gewechselt hat. Mittlerweile sind ein paar Details dazu ans Licht gekommen und darüber hinaus ist auch bekannt geworden, wer die App übernommen hat.

Der ursprüngliche Entwickler von Bartender, Ben Surtees, hat sich in einem Blog-Eintrag zu dem Sachverhalt geäußert und nennt hier auch die Applause Group als neuen Eigner. Das Unternehmen ist bislang jedoch nicht dafür bekannt, übernommene App-Projekte im Rahmen ihrer ursprünglichen Tradition zu pflegen und voranzutreiben.

Zuletzt hat die Applause Group aber eher negative Schlagzeilen gemacht. Die in den USA bekannte Text-to-Speech-App Voice Dream Reader wurde unter dem neuen Eigentümer nicht nur auf ein Abo-Modell umgestellt, sondern es war zunächst auch geplant, die Leistungen für Bestandskunden zusammenzustreichen. Diese Pläne wurden aufgrund massiver Proteste insbesondere auch aus Kreisen von sehbehinderten Nutzern dann teilweise revidiert.

Mangelhafte Kommunikation schwächt Vertrauen der Nutzer

Wie es mit Bartender weitergeht, könnte angesichts der Vorgeschichte der neuen Eigentümer also eher spannend sein. Insbesondere, weil der ganze Prozess der Übernahmen kaum dazu geeignet ist, das Vertrauen in den neuen Eigentümer zu stärken. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Verkauf der App schon vor drei Monaten stattgefunden und die jetzt veröffentlichten Bekundungen des ursprünglichen App-Entwicklers hätten sich damals in jedem Fall besser gemacht. Jetzt erscheint das eher wie eine durch Kundendruck erwirkte, unfreiwillige Kommunikation.

Das nun hinter Bartender stehende Unternehmen hat sich den Ausführungen von Surtees zufolge dazu verpflichtet, die Grundwerte der App zu erhalten und gleichzeitig neue Funktionen und Verbesserungen einzubringen. Ob dazu auch ein überarbeitetes Preismodell und der Wechsel zum Abo stehen, bleibt offen.

Analyse-Framework „heimlich“ integriert

Verständlicherweise kritisiert wird allerdings jetzt schon, dass es eine der ersten Amtshandlungen der neuen Entwickler war, ein Analyse-Framework einzubinden, ohne dies zu dokumentieren. Die darüber erfassten Daten zur Verwendung der App und dem Standort der Nutzer sind zwar in weiten Bereichen der Branche üblich, insbesondere bei einer bislang auf Indie-Basis entwickelten App hätte man solche Änderungen aber gerne direkt erfahren.

Die Folge scheint ein zusätzlicher Vertrauensverlust zu sein, der auch langjährige Nutzer von Bartender dazu animiert, sich mit den mittlerweile diversen dazu verfügbaren Alternativen umzusehen.