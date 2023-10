Mac App Store: Bildbetrachter Lenscape, Dateimanager Folders

Die Anwendung richtet sich in erster Linie an Umsteiger, die vom Windows-System zum Mac gewechselt sind, und will diesen einen Dateimanager mit Verzeichnisbaum anbieten, um den Umstieg zum Finder zu erleichtern.

Im Mac App Store warten zwei Desktop-Applikationen darauf, einen Testlauf auf eurem System gewährt zu bekommen. Der Bildbetrachter Lenscape bietet sich als komplett kostenlose Applikation an. Der Dateimanager Folders ist nach wie vor eine kostenpflichtige Anwendung, kann seit seiner letzten Aktualisierung nun aber zwei Wochen lang kostenlos ausprobiert werden, bevor bei Gefallen der Einmalkauf in Höhe von neun Euro fällig wird.

