Total War Pharaoh: Der neuste Teil der erfolgreichen Strategiespielreihe

Creative Assembly hat heute mit Total War: Pharaoh den neuesten Teil ihrer historisch stets gut recherchierten Strategiespielreihe auf den Markt gebracht. Wie der Name unschwer vermuten lässt, verschlägt es euch diesmal in das alte Ägypten und ihr erhaltet die Chance euch als Thronfolger zu beweisen.

Genau genommen spielt Total War: Pharaoh in der 19. Dynastie und damit gegen Ende der Bronzezeit. Einem Zeitpunkt, zu dem sich Ägypten nach langen Jahren des Wohlstandes mit aufkeimenden wirtschaftlichen und politischen Krisen konfrontiert sah.

Rundenstrategie und Echtzeitgefechte

Zwar unterteilt sich das Kernspiel erneut in Rundenstrategie auf einer großen Übersichtskarte und taktische Echtzeitgefechte in 3D. Diesmal durchwandert ihr in der Kampagne jedoch drei Phasen. Als einer der vier ägyptischen Fraktionen beginnt ihr euren Herrschaftsweg noch in der Blütezeit der Nation. Doch zeigen sich erste Wolken am Horizont und auch Pharaoh Merenptah sieht sein Lebensende näher rücken. Ein alter Pharaoh und eine zusehends schwächelnde Wirtschaft lassen den Unmut im Volk wachsen.

Nach dem Ableben des Herrschers droht Bürgerkrieg und Merenptahs beiden Söhne Sethi und Amenmesse, sowie Tausret und der junge Ramses (der Dritte) buhlen miteinander um die Anwärterschaft auf den Thron. Ihr müsst Umweltkatasthrophen wie Dürren trotzen und gleichzeitig die Gunst der Bürger gewinnen um euch gegen eure Rivalen durchzusetzen. Doch auch mit dem Platz als Thronfolger habt ihr noch nicht gewonnen.

Die Schwäche des Reiches ruft Invasoren auf den Plan. Denn Irsu und Bay für Kanaan und Suppiluliuma und Kurunta für das Volk der Hethiter wittern ihre Chance und erklären Ägypten den Krieg. Im dritten Abschnitt gilt es nun also als Pharaoh euer Land zu verteidigen – und schlussendlich auch euren Machtbereich auf die restliche Karte auszuweiten.

Insgesamt mutet Total War: Pharaoh etwas kleiner an, als wir es sonst von der Serie gewohnt sind. Das ist jedoch schlichtweg dem Szenario geschuldet, da die Konflikte in einer verhältnismäßig kleinen Region mit wenigen beteiligten Parteien stattfanden. So umfasst die Spielwelt neben Ägypten noch Kanaan bis hoch nach Anatolien. Also dem heutigen Israel und Jordanien bis über den Libanon hinauf in die westsyrischen Gebiete und die Türkei.

Weniger pompös als seine Vorgänger

Leider fallen auch die Echtzeitkämpfe weniger abwechslungsreich aus. Zum Ende der Bronzezeit beschränkte sich selbst die ägyptische Armee vornehmlich auf Fußtruppen mit Zugriff auf ein eher dünnes Waffenarsenal. Auch wenn euch das Spiel darüber hinaus noch Streitwagen zur Verfügung stellt, um die Schlachtfelder aufzumischen. Insgesamt macht das die Kämpfe zwar sehr einsteigerfreundlich, Hardcore Strategen könnte die Truppeneinseitigkeit aber schnell langweilen. Obgleich mit dem dynamischen Wettersystem eine neue Komponente dazugekommen ist und zufällig aufziehende Sandstürme Bogenschützen die Sicht nehmen und Regenfälle gepanzerte Einheiten im Matsch verlangsamen.

Die unterschiedlichen Phasen der Kampagne bieten jedoch zusätzliche Abwechslung und damit einen gewissen Ausgleich. Dennoch erinnert Total War: Pharaoh spielerisch an die Saga Teile der Spielereihe und entsprechend wirkt der Preis von 60 Euro leicht ambitioniert.

Dessen ungeachtet bietet das Spiel auch weiterhin dutzende Stunden Spielspaß und einen hohen Wiederspielwert – immerhin könnt ihr das Szenario nicht nur aus der Perspektive einer der vier Thronanwärter, sondern auch aus Sicht der Invasoren durchleben. Die Hardwareanforderungen fallen der schönen Optik zum Trotz moderat aus, das Spiel soll auf allen Macs mit Apple Silicon laufen.