DSGVO-Banner: Verbraucherschützer kritisieren geplante Vereinfachung

Mittlerweile haben auch die Gesetzgeber erkannt, dass sie mit ihrer Cookie-Verordnung keineswegs erreicht haben, was wohl anfangs tatsächlich ihr Ziel war. Mit der kurz auch Einwilligungsverwaltungsverordnung (EinwV) genannten „Verordnung über Dienste zur Einwilligungsverwaltung nach dem Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz“ ( hier als PDF ) soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass eine unabhängige Stelle die Einwilligung der Endnutzer zentral verwaltet und darauf basierend die Vorgaben beim Besuch einer Webseite regelt, ohne dass der Nutzer selbst interagieren muss. Im besten Fall bekommt man dann irgendwann so gut wie gar keine Cookie-Banner mehr zu Gesicht.

Seit inzwischen mehr als fünf Jahren geht ein beachtlicher Teil der im Internet verbrachten Zeit dafür drauf, sich mit den sogenannten DSGVO-Bannern auseinanderzusetzen. Was vom Grundgedanken her sicherlich in die richtige Richtung geht, hat sich für viele Nutzer von einem anfänglichen Ärgernis hin zu einem lästigen und zeitraubenden Zusatzklick beim Aufruf neuer Webseiten entwickelt.

