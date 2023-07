DEEBOT T20 OMNI: Reinigungsroboter-Flaggschiff von Ecovacs ausprobiert

Mit dem DEEBOT T20 OMNI vereint Ecovacs die Vorzüge eines leistungsfähigen Saugroboters und der Nassreinigung mit rotierenden Mopps. Der Reinigungsroboter dreht hier nun schon seit ein paar Wochen seine Runden und leistet dabei hervorragende Arbeit. Einzig die Ecovacs-App nervt immer mal wieder mit ihren Macken – hier hat der Hersteller zumindest Abhilfe versprochen.

Den in diesem Bericht beschriebenen Erfahrungen liegt ein Haushalt mit einem Mix aus Holz- und Fliesenböden auf einer Ebene zugrunde. Bis auf einen großen, vom Sauger korrekt als Teppich erkannten Fußabstreifer im Eingangsbereich gibt es keine weiteren Teppiche. Dafür muss der DEEBOT T20 OMNI zusätzlich zu den menschlichen Bewohnern mit einem großen Hund klarkommen, der neben seinen Haaren gerne auch mal Pfotenabdrücke oder die Spuren einer wilden Mahlzeit auf dem Boden hinterlässt.

Exakte Navigation und Hinderniserkennung

Die vom Ecovacs T20 genutzte LiDAR-Navigation erlaubt nicht nur eine exakte Kartierung sondern arbeitet auch in dunklen Räumen zuverlässig. Diese laserbasierte Technologie empfehlen wir längst als eine der wichtigsten Eigenschaften, auf die man beim Kauf eines Reinigungsroboters achten sollte. Die auf diese Weise erstellte Wohnungskarte dient dann auch als Basis dafür, den Roboter gezielt nur einzelne Räume oder spezielle Bereiche anfahren zu lassen.

Beim DEEBOT T20 OMNI kommt damit verbunden ein sogenannter DToF-Lasersensor zum Einsatz, mit dessen Hilfe auch herumliegende Objekte wie Schuhe oder Spielzeug erkannt werden, die der Roboter bei seinen Reinigungsfahrten dann zuverlässig ausspart. Ecovacs nutzt die Kombination der beiden Technologien darüber hinaus auch, um möglichst effiziente Reinigungswege zu erstellen.

Im Praxiseinsatz hat sich die von Ecovacs TrueMapping genannte Navigationstechnologie bislang absolut bewährt. Der Roboter ist hier so programmiert, dass er täglich zu einer festen Uhrzeit die Wohnung saugt. Dabei war es bislang völlig egal, ob man davor aufräumt oder nicht. Wenn etwas im Weg liegt oder beispielsweise ein Wäscheständer rumsteht, spart der Roboter diesen Bereich einfach aus.

Saugt mit zwei rotierenden Seitenbürsten

Beim Saugen hat der DEEBOT T20 OMNI keinerlei Probleme mit Haaren oder oder dergleichen. Die Hauptbürste aus Gummi sammelt diese wie sonstigen Schmutz zuverlässig ein. Besonders positiv fällt bei diesem Modell die Ausstattung mit zwei rotierenden Seitenbürsten auf, die der Hauptbürste jeweils von rechts und links zuarbeiten.

Der Schmutz wird in einem Staubbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen gesammelt, um dessen Entleerung man sich nicht kümmern muss. Der Inhalt des Behälters wird automatisch in einen in der Ladestation platzierten Staubbeutel abgesaugt.

Die Ladestation des DEEBOT T20 OMNI fällt mit ihren knapp 60 Zentimetern Höhe übrigens durchaus mächtig aus. Darin sind nämlich auch die beiden jeweils vier Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser platziert.

Grundsätzlich kann der DEEBOT T20 OMNI je nach Vorgabe nur saugen, nur wischen oder beides gemeinsam tun. Lässt man den Roboter gleichzeitig saugen und wischen, so hebt er die Mopp-Scheiben beim Überfahren von Teppichen automatisch an, was hier auch zuverlässig funktioniert.

Automatische Reinigungsfahrten optional

Beim Wischen dürften die Ansprüche in vielen Haushalten anders gewichtet sein, als beim Saugen. Mit seinen täglichen Saugfahrten sorgt der T20 hier für eine Grundreinigung über die komplette Wohnung hinweg, beim Wischen variieren die Bedürfnisse allerdings und eine Automatisierung scheint uns nur bedingt sinnvoll.

Oft hat nur ein einzelner Raum die Nassreinigung nötig und wenn tatsächlich die ganze Wohnung gewischt werden soll, dann lohnt es in der Regel auch, hier mal schnell alles soweit möglich frei zu räumen. Dazu kommt die Tatsache, dass man beim Wischen nicht nur darauf achten soll, dass der Frischwassertank ausreichend gefüllt ist, sondern auch den Schmutzwassertank besser zügig entleert um schlechte Gerüche zu vermeiden.

Seine Arbeit verrichtet der DEEBOT T20 OMNI dabei dann aber ebenso zuverlässig und gut, wie dies beim reinen Saugen der Fall ist. Das Konzept der Nassreinigung mithilfe von rotierenden Mopp-Scheiben, die mit Druck über den Boden geführt werden, hat sich ja auch schon bei anderen Herstellern bewährt. Als erstes Gerät in diesem Bereich haben wir bereits vor zwei Jahren die Yeedi Mop Station vorgestellt, bei der man allerdings Abstriche bei der Saugfunktion und insbesondere auch der nicht sonderlich zuverlässigen Kameranavigation machen muss.

Mopps werden mit Heißwasser gereinigt

Der Ecovacs T20 OMNI profitiert beim Nasswischen nicht nur von seinem exakten Navigationssystem, sondern kann auch mit einer besonders effektiven Mopp-Reinigung punkten. Als Branchenneuheit wird hier auf 55 Grad erhitztes Wasser verwendet, was nicht nur mehr Effizienz sondern auch hygienisch Vorteile verspricht.

Die bei der Nassreinigung verwendete Wassermenge lässt sich ebenso wie die Anzahl der Durchgänge an den Grad der Verschmutzung und die Bodenbeschaffenheit anpassen. Der Roboter unterbricht seine Reinigungsläufe auch regelmäßig, um die beiden Mopps zwischendrin zu reinigen, damit der Schmutz nicht wie bei den einfachen Wischtüchern gerne der Fall einfach nur verteilt wird.

Die Effizienz der Mopp-Nassreinigung erkennt man letztendlich nicht nur an den optisch sauberen Böden, sondern besonders auch beim Entleeren des Behälters für Schmutzwasser.

Im Anschluss an eine abgeschlossene Nassreinigung werden die Mopp-Scheiben in der Ladestation automatisch mit Heißluft getrocknet. Dieser Vorgang dauert standardmäßig zwei Stunden und man hört während dessen das leise aber vernehmlich Gebläse arbeiten.

Ecovacs-App mit Schwächen

Hardware-seitig bekommt der DEEBOT T20 OMNI auf Basis der hier gemachten Erfahrungen die volle Punktzahl. Nachbessern muss Ecovacs allerdings bei seiner App, die zwar grundsätzlich funktioniert und enorm viele Steuer- und Konfigurationsmöglichkeiten bietet, jedoch ein paar ärgerliche Eigenheiten aufweist.

Generell nervt die Ecovacs-App immer mal wieder mit gefühlt willkürlich aufblitzenden Meldungen zum Verbindungsstatus („Verbunden über WiFi“, Verbunden über 4G“). Während es sich hier noch um ein eher optisches und nicht sonderlich relevantes Problem handelt, kann das unzuverlässige Refresh-Verhalten der App durchaus zu Problemen bei der Benutzung führen. Immer wieder kommt es vor, dass man beim Öffnen der App noch eine alte Ansicht präsentiert bekommt, der zufolge der Sauger beispielsweise noch arbeitet, obwohl dieser längst wieder in der Station schlummert. Abhilfe schafft hier dann nur das „Abschießen“ der App über den Task Manager von iOS. Nach einem erneuten Start der App wird der aktuelle Status des Saugers korrekt angezeigt.

Diese Fehler sind bei Ecovacs bekannt und somit ist zu hoffen, dass hier eine Überarbeitung der App Abhilfe schafft und sich die Qualität der Hardware bald auch in der zugehörigen Software widerspiegelt.

Umfassende Sprachsteuerung optional

Als zusätzliche Option zur Bedienung des Roboters ist noch der Ecovacs-Sprachassistent YIKO zu erwähnen. Ecovacs bietet zwar generell auch die Möglichkeit zur Anbindung an Amazon Alexa und Google Home sowie die Verwendung von Siri-Kurzbefehlen. YIKO kommt jedoch mit einer Vielzahl von speziell auf die Funktionen des Reinigungsroboters zugeschnittenen Sprachbefehlen – was zwar die Bereitschaft voraussetzt, diese zu erlernen, im Gegenzug jedoch eine vollumfassende Sprachsteuerung des Geräts ermöglicht.

Beim Hersteller selbst ist der DEEBOT T20 OMNI zum Preis von 1.199 Euro erhältlich. Bei Anbietern wie Amazon oder MediaMarkt kommt man günstiger zum Zug, dort bezahlt man aktuell 1.099 Euro für das neue Flaggschiff von Ecovacs.