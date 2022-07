Mac-App Figr: Ein rechnender, kollaborativer Notizzettel

Wer grundsätzlich mehr am Thema als an Figr selbst interessiert ist wirft noch einen Blick auf NUMI und auf den Magic Calculator .

Eine tolle Idee, die aktuell jedoch noch in den Kinderschuhen steckt. Der Mac-App fehlt derzeit noch eine Login-Möglichkeit für den Online-Bereich. Zudem funktionieren viele Features die Soulver bereits perfekt implementiert hier noch nicht im Ansatz. Wer etwa einen Geldwert in einer Variable sichert, kann diese nicht einfach in andere Währungen umrechnen. Auch stolpert Figr über Text-Anmerkungen innerhalb von Rechnungen, die Soulver geflissentlich übersieht.

In ihren Grundfunktionen unterscheiden sich die jetzt kostenfrei erhältliche Mac-App Figr und die schon länger für 35 Dollar erhältliche Anwendung Soulver auf den ersten Blick nicht. Beide Apps bieten euch einen leeren Eingabebereich an, auf dem sich nach belieben schreiben und Rechnen lässt.

