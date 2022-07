EcoFlow Power Kits: Das sind die Preise der modularen Stromversorgung

So sind aktuell fünf unterschiedliche Bundle-Typen mit Kapazitäten zwischen 2kWh und 15kWh geplant. Dabei unterscheidet EcoFlow in jeder Kapazitätsklasse zwischen dem „Get Set Kit“ mit LFP-Batterie, Power Hub und Kabelpaket, dem „Prepared Kit“ mit zusätzlichem Verteilerkasten und dem „Independence Kit“ mit zusätzlichem Smart Generator.

Die Power Kits des Anbieters EcoFlow sind nach den tragbaren Powerstations der nächste logische Schritt. Bereits im vergangenen Monat angekündigt, handelt es sich bei den Power Kits um eine gänzlich modulare Stromversorgung, bestehend aus Solarstrom-Speichern und Verteilerkästen, die für den Einsatz in Campern sowie in Gartenlauben und Blockhütten ohne eigene Anbindung ans Stromnetz vorgesehen ist.

