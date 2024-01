Mac-App „Ejectify“ verwaltet jetzt auch SD-Karten

Es ist schon ein Weilchen her, seit wir zum letzten Mal über die Mac-Anwendung Ejectify geschrieben haben. Das App-Projekt des niederländischen Entwicklern Niels Mouthaan will vermeiden, dass ihr mit der Fehlermeldung „Nicht korrekt ausgeworfen“ konfrontiert werdet, wenn der Mac mit einem angeschlossenen externen Laufwerk oder Hub aus dem Ruhezustand erwacht.

Während sich „Ejectify“ bislang ausschließlich um Medien wie externe Festplatten und USB-Speicher gekümmert hat, ist die App mittlerweile auch in der Lage, SD-Karten zu erkennen und entsprechend zu verwalten.

Lösung für nerviges Problem

Der „Nicht korrekt ausgeworfen“-Fehler tritt ja vor allem dann auf, wenn man ein Speichermedium über einen zwischengeschalteten Hub mit dem Mac verbunden hat. Dieser wechselt gemeinsam mit dem Mac in den Ruhezustand, wobei mit dem Hub verbundene Laufwerke jedoch nicht korrekt abgemeldet werden. Für den Mac sieht das dann so aus, als habe man die Verbindung zum Speichermedium „hart“ getrennt. Dementsprechend sieht man im Anschluss den besagten Warnhinweis.

Die „Ejectify“-App will diesen Fehler vermeiden, in dem sie die verbundenen Laufwerke abmeldet, wenn der Mac in den Ruhezustand wechselt. Wird der Rechnern wieder aktiviert, so meldet die App die Laufwerke automatisch wieder an. Als Nutzer hat man dabei zudem die Möglichkeit, auf den Zeitpunkt beziehungsweise Auslöser für die Aktionen der Anwendung Einfluss zu nehmen. So kann man beispielsweise festlegen, ob „Ejectify“ nur bestimmte Laufwerke verwalten oder ob die Anwendung auch in Verbindung mit dem Bildschirmschoner oder dem Ruhezustand des Bildschirms in Verbindung tätig werden soll.

Für 3 Dollar bei Gumroad

Ejectify ist zum Preis von 3 Euro über die Webseite des Entwicklers erhältlich, die Abrechnung erfolgt über die Downloadplattform Gumroad. Alternativ bietet Mouthaan seine Anwendung über Github kostenlos zum selbst kompilieren an.

Den Entwickler Niels Mouthaan hatten wir zuletzt erst im Dezember in den News, als wir über seine Time-Machine-Anzeige Backup Status berichtet haben.