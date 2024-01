Rabbit R1: Halb Retro-Communicator, halb KI-Assistent

Der frisch vorgestellte Rabbit R1 gehört zu den Highlights, die derzeit von der gerade angelaufenen Elektronikmesse CES aus Las Vegas nach Europa schwappen. Die knallrote Hardware erinnert uns an Gaming-Handhelds vergangener Jahrzehnte, versorgt euch aber nicht mit Super Mario oder Tetris, sondern mit einem KI-Assistenten.

Keine Abo-Gebühren, All-Day-Akku

Im Gegensatz zum so genannten Humane AI Pin, der es auf eine ähnliche Zielgruppe abgesehen hat, werden für den Rabbit R1 jedoch keine Abo-Gebühren fällig. Die 199 Dollar teure Hardware wird einmal bezahlt und kann anschließend als eigenständiges Gerät genutzt werden. Die Akkulaufzeit soll einen Tag ausreichen, anschließend lässt sich der Rabbit R1 per USB-C-Kabel mit Strom versorgen.

Ausgestattet mit einer rotierenden Kamera, zwei Mikrofonen, einer integrierten Spracherkennung und einem einfachen Push-to-Talk-Button, verfügt der Rabbit R1 nicht nur über einen integrierten Simkarten-Slot, sondern bringt auch ein analoges Scrollrad mit, das die Interaktion mit dem Gerät auf vier Eingabevarianten beschränkt: die Kamera, die Stimme des Anwenders, das Scrollrad und den Taster.

Marktstart wohl im März

Herzstück des in Kooperation mit Teenage Engineering gestalteten Handhelds (Teenage Engineering hat übrigens auch am PlayDate mitgearbeitet) ist das so genannte „Large Action Modell“, eine KI-Basis, die Anwender nicht nur beraten und mit Antworten auf gestellte Fragen reagieren kann, sondern auch in der Lage sein soll, gewünschte Aktionen selbstständig auszuführen.



Wie dies genau funktionieren soll, hat Rabbit-CEO Jesse Lyu in seiner 25-minütigen Keynote demonstriert, die sich auf Googles Videoportal YouTube abrufen lässt.

Die kurze Variante: Der Rabbit R1 wurde von seinen Entwicklern auf die Interaktion mit populären Onlinediensten wie Spotify oder Uber hin trainiert und ist in der Lage, diese auch ohne offene Schnittstellen anzusprechen und einsetzen zu können. Anwender sollen zudem die Möglichkeit haben, dem R1 die Nutzung ab Werk nicht unterstützter Dienste selbst beizubringen. Marktstand des Gerätes ist für diesen März geplant.

Der Rabbit R1 lässt sich auch aus Deutschland heraus vorbestellen und kostet inklusive Versand 199 Euro.