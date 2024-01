Apple-Original „Napoleon“ als Kauf- und Leihfilm verfügbar

Mit Napoleon zeichnet Apple für einen weiteren Film verantwortlich, der Abonnenten von Apple TV+ ordentlich warten lässt. Die Apple-Originals-Produktion ist zunächst Ende November in die Kinos gekommen, jetzt kann man den Film auf verschiedenen Streaming-Plattformen kaufen oder leihen. Einen Termin für die Bereitstellung im Rahmen seines Streaming-Abonnements Apple TV+ will Apple dagegen noch nicht nennen.

Napoleon lässt sich aktuell beispielsweise direkt bei Apple oder auch über Amazon Video zum Preis von 14,99 Euro ausleihen. Die Kaufversion wird auf beiden Plattformen für 19,99 Euro angeboten. Der Film hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 38 Minuten und die bei Amazon erhältliche Variante ist interessanterweise als X-Ray-Fassung gekennzeichnet, man kann sich also während der Wiedergabe über Fire TV oder die Video-Apps von Amazon Infos zu den gerade agierenden Schauspielern und dergleichen anzeigen lassen.

„Napoleon“ kann nicht nur mit einer hochkarätigen Besetzung punkten, darunter Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby, Apple konnte mit Ridley Scott und David Scarpa auch zwei bekannte Namen für Regie und Drehbuch verpflichten. Der Film verspricht einen persönlichen Einblick in das Leben des französischen Heeresführers und dessen schnellen Aufstieg zum Kaiser. Im Vordergrund der Geschichte steht dabei die Beziehung Napoleons zu seiner Frau Josephine.

Wann kommt „Napoleon“ auf Apple TV+?

Den Start von „Napoleon“ auf Apple TV+ darf man voraussichtlich im kommenden Monat erwarten. Wir leiten diese Zeitspanne von der auf gleiche Weise erfolgten Veröffentlichung des Apple-Films „Killers of the Flower Moon“ ab. Dieser ist seit Anfang Dezember als Kauf- und Leihfilm auf verschiedenen Video-Plattformen verfügbar und wird von Freitag an auch im Rahmen eines Abonnements von Apple TV+ zu sehen sein. Münzen wir das auf „Napoleon“ um, stehen die Chancen für einen Start auf Apple TV+ Mitte Februar ziemlich gut.