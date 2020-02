Mac-App Days: Schlichter Kalender zeigt bevorstehende Termine

Aktuell noch mehr Experiment als vollwertige Mac-App, macht ihr dennoch wenig falsch damit, einen Blick auf den Mini-Kalender Days zu werfen. Dieser steht schon länger als iPhone-Anwendung zur Verfügung, liegt nun aber auch als Catalyst-App für macOS Catalina vor.

Fellow Twitter(-ers?), curious about Mac Catalyst apps? Check out this app I just converted to see what you get easily from Catalyst.

Let me know what you think!

Additions:

🌈 New icon

🛠 Menubar/Toolbar

🖍 Left pane styling

🦟Removing buggy EventKitUIhttps://t.co/Yr0ynbRiPh pic.twitter.com/JtdBlhMeMp

— Erik Eggleston (@ErikEggleston) February 4, 2020