iPadOS 13.4: Überfällige Tastatur- und Eingabe-Neuerungen

Die seit Mittwochabend verfügbare, erste Beta von iPadOS 13.4 erweitert das Tastatur-Verständnis des Apple-Tablets gleich in mehreren Bereichen.

Here's a trivial example as to how to support key down/key up events in iOS 13.4 via UIPress. *Finally* 🎉

This may just be huge for game developers on iOS — real keyboard support for the first time pic.twitter.com/lrJOj1mFSA

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 5, 2020