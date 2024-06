Netflix läuft bald nicht mehr auf Apple TV der 2. und 3. Generation

Netflix wird sich künftig auf älteren Apple-TV-Modellen nicht mehr verwenden lassen. Nachdem die Meldung bereits am Wochenende in verschiedenen Foren die Runde gemacht hat, wurde jetzt auch das Hilfe-Center des Streaming-Anbieters überarbeitet und die dort verfügbaren Angaben zur Kompatibilität mit Apple TV auf aktuellen Stand gebracht.

Den neuen Informationen zufolge stellt Netflix die Unterstützung der Generationen 2 und 3 von Apples Set-Top-Box am 31. Juli 2024 ein. Danach wird die Netflix-App auf diesen Modellen von Apple TV nicht mehr verfügbar sein.

Der Grund für die Entscheidung, die beiden Modelle nicht mehr zu unterstützen, scheint nachvollziehbar. Ihr dürft diese Generationsnummern nicht mit den direkten Vorläufern des aktuellen Apple TV 4K verwechseln. Vielmehr gibt es Apple TV 4K bereits seit 2017 und das aktuelle, seit November 2022 erhältliche Modell ist hier schon wieder die dritte Generation. Die beiden demnächst von Netflix aus der Unterstützung genommenen Apple-TV-Modelle haben dagegen schon deutlich mehr Jahre auf dem Buckel und verfügen zudem noch nicht mal über Apples App Store.

Seit 8 und 12 Jahren nicht mehr im Verkauf

Das Apple TV der 2. Generation war von 2010 bis 2012 erhältlich und die dritte Apple-TV-Generation wurde von 2012 bis 2016 verkauft. Danach kam dann noch Apple TV HD als Vorläufer der inzwischen drei verschiedenen 4K-Modelle.

Um die Unterstützung auf Apple-TV-Modellen ohne App Store zu gewährleisten, muss Netflix eine separate und von der im App Store für Apple TV erhältlichen Anwendung unabhängige App-Variante anbieten, die direkt über das Betriebssystem bereitgestellt wird. Hinter den Kulissen dürfte dieser Entscheidung auch eine klare Kosten-Nutzen-Kalkulation zugrunde liegen. Netflix sieht an seinen Statistiken, wie viele der alten Geräte tatsächlich noch von seinen Kunden genutzt werden.

In einer E-Mail an betroffene Kunden entschuldigt sich Netflix für den Einschnitt, merkt aber gleichzeitig an, dass die Maßnahme getroffen werde, weil man sicherstellen will, dass Kunden das beste Streaming-Erlebnis mit Netflix erfahren.