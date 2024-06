Navi 2000: Balkonkraftwerk-Speicher von Jackery geht in den Verkauf

Mit dem Heimspeichersystem Navi 2000 hat Jackery sein Produktangebot auf Balkonkraftwerke und Heimspeicherlösungen erweitert. Das neue, in einem Aluminiumgehäuse untergebrachte System ist von heute an in Deutschland erhältlich.

Jackery will mit der Produktneuheit sozusagen das Beste aus beiden Welten bieten und bewirbt das Gerät als mobiles DIY-System. Im Gegensatz zu den von den Mitbewerbern angebotenen Heimspeicherlösungen lässt sich das Jackery Navi 2000 auch portabel verwenden. Man kauft hier sozusagen eine mobile Powerstation, die sich direkt mit einem Balkonkraftwerk koppeln lässt.

Kapazität bis zu 8 kWh erweiterbar

In der Standardversion verfügt die Speichereinheit mit integriertem Wechselrichter über 2 Kilowattstunden Kapazität. Der auf dem LiFePO4-Standard basierende Stromspeicher lässt sich auf bis zu 8 Kilowattstunden erweitern, Jackery bietet hierfür stapelbare Zusatzakkus mit einer Kapazität von ebenfalls jeweils 2 Kilowattstunden an.

Das Jackery Navi 2000 hat einen Wechselrichter an Bord und erlaubt den Anschluss von Solarmodulen mit bis zu 1600 Watt Gesamtleistung. Alternativ zu den von Jackery selbst angebotenen flexiblen Solarmodulen mit 200 Watt können hier auch alle gängigen Panels mit MC4-Anschlüssen mit dem integrierten Dual-MTTP-Solarregler verbunden werden.

App-Konfiguration und Shelly-Smartplugs

Für wesentliche Steuerfunktionen lässt sich die Jackery-App verwenden. Unter anderem ist es hier auch möglich, den Strombedarf anzupassen sowie die Abgabeleistung unter Einbeziehung der optional verwendbaren Shelly-Smartplugs zu konfigurieren. Die maximale Ausgangsleistung ist gesetzeskonform auf 800 Watt limitiert. Allerdings stehen zusätzlich auch Steckdosen für den direkten Anschluss von Verbrauchern zur Verfügung, die bei einem Stromausfall ich in einer Art Notstromschaltung automatisch aktiviert werden.

Der Verkaufspreis für die Haupteinheit Jackery Navi 2000 liegt bei 1799 Euro. Für die zusätzlichen Batteriepacks muss man pro Stück 899 Euro investieren. Zudem bietet Jackery ein Set aus vier flexiblen 200-Watt-Panels inklusive Befestigungslösung für 599 Euro an. Im Rahmen der Produkteinführung finden sich auf der Webseite des Herstellers verschiedene Sonderangebote.