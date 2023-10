Mac-App „Any Text“: Notizzettel-Widgets für den Sonoma-Schreibtisch

Mit macOS Sonoma kann man auch auf dem Mac Widgets direkt auf dem Schreibtisch platzieren. Apple bringt hier eine angepasste Version der auf iOS-Geräten schon länger verfügbaren Home-Bildschirm-Widgets auf den Computer-Desktop. Generell lassen sich hier ja auch die Widgets von iPhone-Apps verwenden, was allerdings stets eine entsprechende Synchronisation voraussetzt. Auf Computern mit Apple-Prozessoren kann man diese Apps und damit deren Widgets aber auch nativ verwenden, sofern der Entwicklern diese Nutzung nicht blockiert.

Die kostenlos erhältliche und eigentlich für iPhone und iPad konzipierte App Any Text von Sindre Sorhus gehört zu eben jenen Anwendungen, die sich ebenso gut auf einem Mac mit M1- oder M2-Prozessor verwenden lassen. Ihr könnt die App aus dem Mac App Store laden und in der Folge für die Bereitstellung von Desktop-Notizzetteln auf dem Mac verwenden.

Wie man die App-Widgets unter macOS Sonoma auf dem Schreibtisch installiert, haben wir bereits hier ausführlich erklärt. Auch „Any Text“ wird nach der Installation als kompatible App in der Widget-Galerie des Betriebssystems angezeigt und bietet die Möglichkeit, insgesamt zehn verschiedene Widgets auf dem Schreibtisch zu platzieren, die wiederum jeweils in vier verschiedenen Größen und Formen verfügbar sind.

„Post-it-Zettel auf dem Bildschirm

Sinn und Zweck der „Any Text“-Widget lässt sich in etwa mit einem Post-it-Zettel auf dem Bildschirm vergleichen, also quasi die einfachste Variante einer Aufgabenverwaltung. Über die Einstellungen der App kann man das Aussehen der einzelnen Widgets jeweils separat ein wenig anpassen und beispielsweise eine anderen Schriftart wählen.

Will man den Text ändern oder entfernen, klickt man das Widget an, worauf sich standardmäßig die „Any Text“-App mit dem entsprechenden Eingabefeld öffnet. Alternativ dazu gibt es aber auch die Möglichkeit, die Widgets ebenfalls wieder jedes für sich so zu konfigurieren, dass sie beim Anklicken eine bestimmte Webseite öffnen oder einen Kurzbefehl ausführen.

„Any Text“ liegt aktuell in Version 1.7.1 vor. Wer den Entwickler unterstützten will, findet hier die verfügbaren Optionen.