macOS Sonoma: Widgets auf dem Schreibtisch anzeigen und verwalten

Werft diesbezüglich auch einen Blick in die Systemeinstellungen „Schreibtisch & Dock“. Hier kann man einstellen, ob diese Funktion generell oder nur im Stage Manager funktioniert sowie weitere Optionen im Zusammenhang mit der Darstellung und Verwendung von Widgets konfigurieren. Wer seine iPhone-Widgets nicht auf dem Mac nutzen will, kann deren Anzeige über die Systemeinstellungen auch generell unterbinden.

Falls sich das jeweilige Widget in verschiedenen Größen darstellen lässt, kann man ebenfalls per Rechtsklick zwischen diesen wählen. Manche Widgets bietet auch die Möglichkeit, direkt mit den von ihnen angezeigten Bedienelementen oder deren Inhalt zu interagieren. Dazu gehören beispielsweise Listen in der Apple-Anwendung „Erinnerungen“ oder die Wiedergabe von Medieninhalten in Apps wie Apples „Podcasts“.

Anschließend wird die Widget-Galerie von macOS Sonoma angezeigt und ihr habt die Möglichkeit, aus den vorhandenen Widgets zu wählen und diese per Drag-and-Drop an einen beliebigen Platz auf dem Schreibtisch zu ziehen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Grundkonfiguration der neuen Widgets. Apple hält die neu auf dem Mac verfügbaren Widgets allesamt in der sogenannten „Widget-Galerie“ bereit. Diese öffnet sich vom unteren Bildschirmrand her entweder, wenn man die Mitteilungszentrale öffnet und dort ganz unten auf den Link „Widgets bearbeiten“ klickt, oder wenn man einen Rechtsklick auf den Schreibtisch macht und im Kontextmenü den mit Sonoma neu hinzugekommenen Befehl „Widgets bearbeiten“ wählt.

