CD Projekt Red kündigt Live Action Serie im Cyberpunk 2077 Universum an

Auch erwarten wir hier eine engere Zusammenarbeit mit den Entwicklern, als es noch bei der The Witcher Serie für Netflix der Fall war. Dabei war CD Projekt Red tatsächlich nicht direkt an der Serienproduktion beteiligt. Für die neue Cyberpunk Serie wird CD’s eigenes Creative Team hingegen eng mit dem Filmteam zusammenarbeiten.

Außer, dass die Serie erneut eine für sich stehende Geschichte in Night City erzählen wird, hat CD Projekt allerdings noch nicht viel verraten. Zumal sich das Projekt noch in der Planungsphase befindet und es sicherlich noch eine ganze Weile dauern wird, ehe wir erste Szenen zu Gesicht bekommen werden. Die zugehörige Produktionsfirma konnte sich aber mit The Revenant und Serien wie Mr. Robot bereits in der Vergangenheit einen Namen machen.

