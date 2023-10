iPad Air und iPad mini: Neue Versionen „in den nächsten Monaten“

Grundsätzlich präsentieren sich das iPad Air und auch das iPad mini jetzt schon auf aktuellem Stand und verfügen über einen vollflächigen Bildschirm, Touch-ID in der Seitentaste und einem USB-C-Ladeanschluss. Verbesserungen dürfen wir somit in erster Linie unter der Haube erwarten. Beim iPad Air dürfte der M1-Prozessor und beim iPad mini der Prozessor vom Typ A15 Bionic durch ein schnelleres Modell ersetzt werden. Sowohl das iPad Air als auch das iPad mini sind bereits in ihrer aktuellen Generation mit dem Apple Pencil 2 kompatibel.

Eben diese beiden seit längerer Zeit nicht mehr aktualisierten iPad-Modelle sollen demnächst in neuen Generationen erscheinen. Das Apple-Blog 9to5Mac zitiert diesbezüglich nicht näher benannte Quellen, die sich allerdings zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt der Vorstellung nicht konkret festlegen wollen. Die Rede ist lediglich von einem Marktstart in den nächsten Monaten – somit bleibt unklar, ob Apple hier noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft nachlegt.

Wenn ihr aktuell mit dem Gedanken spielt, ein neues iPad zu kaufen, ist guter Rat teuer. Die Gerüchteküche sieht neue Modelle des iPad Air und des iPad mini in den nächsten Monaten im Anmarsch. Allerdings scheint nicht ausgeschlossen, dass wir in diesem Jahr erstmals seit der Vorstellungen des allerersten iPads im Jahr 2010 keine Neuauflage des Apple-Tablets präsentiert bekommen.

Insert

You are going to send email to