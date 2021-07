M1-MacBooks: Nutzer klagen über gesprungene Bildschirme

Apple sieht sich möglicherweise mit einem neuen Fertigungsproblem bei Notebook-Bildschirmen konfrontiert. Einem Bericht des Apple-Blogs 9to5Mac zufolge häufen sich die Meldungen von Besitzern von M1-MacBooks, deren Bildschirme plötzlich gesprungen sind.

Betroffen sind demnach die neuen Modelle von MacBook Air und MacBook pro gleichermaßen. Die Berichte von Betroffenen sagen aus, dass die Risse im Bildschirm teils ohne jedes Zutun entstehen, teils auch beim Zuklappen oder Öffnen der Notebooks.

Bild: 9to5Mac (Symbolbild)

As of this morning I, too, have the same issue. Turned my M1 MacBook Pro on as usual and the screen was obviously cracked. I have done nothing to cause this.

I have just experienced the same thing. On July 28th I closed my laptop to take the dog outside. I came back in and opened up the laptop and there was a crack.

Mitarbeiter des Apple Support sehen den Fehler bislang bei den Nutzer und führen die Beschädigungen auf Fehlbehandlungen zurück. Dementsprechend wurden die Reparaturen auch nur in Ausnahmefällen kostenlos durchgeführt, in der Regel mussten die Betroffenen die kosten in Höhe von mehreren Hundert Euro berappen. Von Nutzerseite wird argumentiert, dass die Bildschirme konstruktionsbedingt zu empfindlich sind und möglicherweise schon extrem dünne Verschmutzungen oder Verspannungen durch eine zu instabile Rahmenkonstruktion zu den Beschädigungen führen können.

Ergänzung (weil hier mehrfach ohne den Artikel zu lesen in die Kommentare gepostet wurde): Es geht nicht um Beschädigungen durch Kamera-Abdeckungen.