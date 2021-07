Smart Speaker: HomePod mini bringt Apple ins Geschäft

Auf Deutschland bezogen dürften diese Zahlen gänzlich anders aussehen. Uns liegen keine aktuellen Statistiken vor, doch sollten die Amazon-Geräte den Markt weiterhin mit großem Vorsprung anführen, während Google hierzulande deutlich weniger populär ist, als in den USA. Eine von Statista im vergangenen Jahr durchgeführte, auf Deutschland bezogene Umfrage, sah die Echo-Lautsprecher mit satten 81 Prozent vor Google mit 15 und dem HomePod mit damals noch nur 8 Prozent Marktanteil. Nach der Markteinführung des HomePod mini dürfte Apple hierzulande mittlerweile am bislang von Google gehaltenen zweiten Platz knabbern.

Das Wachstum von Amazons Echo-Geräten ist im Jahresvergleich dagegen deutlich rückläufig. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen in den USA knapp ein Drittel weniger Geräte verkaufen, als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Diese Momentaufnahme darf allerdings nicht überbewertet werden, auf die erste Hälfte des aktuellen Jahres gesehen, führt die Alexa-Plattform dem Markt in den USA mit 42 Prozent Anteil weiterhin deutlich an. Google liegt mit 37 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von Apple mit mittlerweile 21 Prozent Marktanteil.

