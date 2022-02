„Looking Glass“ packt essenzielle Funktionen der Musik-App in die Menüleiste

Marco Albera kennen wir bereits von der hier von uns vorgestellten Markdown-App Typewriter. Ein weiteres, noch recht junges Projekt des Entwicklers hört auf den Namen Looking Glass und präsentiert sich als zentrale Fernbedienung für Apple Musik-App auf dem Mac. Die App ermöglicht gleichermaßen einen einfachen wie umfassenden Zugriff auf Apples Musik-App aus der Menüleiste heraus.

Looking Glass ist zum Preis von 0,99 Euro im Mac App Store erhältlich und packt die wichtigsten Funktionen der Musik-App für den Schnellzugriff in die Menüleiste des Mac. Neben der Anzeige des aktuellen Titels in der Menüleiste habt ihr in dem auch per Tastenkürzel erreichbaren Fenster der App die Möglichkeit, nach Titeln, Alben, Künstlern oder Wiedergabelisten zu suchen und direkt auch die Wiedergabe der Ergebnisse zu starten.

„Looking Glass“ bietet neben Tasten zur Wiedergabesteuerung auch Funktionen zur Bewertung der App sowie der Möglichkeit, Favoriten oder auch „Weniger davon“-Markierungen zu vergeben. Die Nutzung dieser Funktionen profitiert ganz besonders von den im Zusammenhang mit der App auch verfügbaren Tastenkürzeln.

Mini-Player inbegriffen

Quasi als Bonus bringt die App noch einen optionalen Mini-Player mit. Wer lediglich auf der Suche nach einem solchen als einfaches Bedienfeld für Apple Music ist, kann zunächst aber auch einen Blick auf verschiedene kostenfreie Lösungen wie etwa das kürzlich von uns vorgestellte Jukebox werfen.

„Looking Glass“ ist noch recht jung im App Store und erst seit dem Jahreswechsel erhältlich. Aktuell hat der Entwickler seine App in Version 1.1.10 veröffentlicht und setzt damit seine erfreulich konsequente Linie mit feherbehebenden und funktionserweiternden Updates fort. In nur acht Wochen hat die App bereits 21 Aktualisierungen erhalten, wovon die große Mehrheit auch Funktionserweiterungen im Gepäck hatte, die zumindest teilweise auch auf Anwenderfeedback basierten.