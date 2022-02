MacStammbaum 10: Neue Version ab sofort verfügbar

Wer möchte kann aus dem persönlichen Stammbaum ein Poster machen, Familienmitglieder in anderen Ländern auf einem virtuellen Globus lokalisieren und durch umfangreiche Familie-Konstellationen in interaktiven, dreidimensionalen Visualisierungen navigieren.

Die eigenen Recherchen lassen sich dann in mehreren Ansichten darstellen, können um zusätzliche Informationen und Mediendaten wie Fotos und Videos ergänzt werden und lassen sich dann nicht nur am Rechner visualisieren, sondern auch drucken, oder in Form von Diagrammen, Berichten und Büchern exportieren.

Schon jetzt gewährt ein YouTube-Video der Macher einen ersten Eindruck der neuen Ausgabe, die mit einem Einführungspreis in Höhe von 34,99 Euro in den Markt starten wird, grundsätzlich aber eine offizielle Preisauszeichnung von 69,99 Euro trägt.

Original-Eintrag von 15:02 Uhr: Das für die hervorragende Screencasting-Applikation Screenium verantwortliche Software-Studio Synium ist vielen Mac-Anwendern auch durch ihre MacStammbaum-Anwendung zur Ahnenforschung ein Begriff. Die seit über 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickelte Applikation wird am morgigen Dienstag in Version 10.0 erscheinen und soll dann auch von einer neuen Mobil-Version begleitet werden.

