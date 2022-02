Mac-App Yoink bringt Zwischenablage-Widget zurück

Der App-Entwickler beschreibt Yoink als Datei- und Schnipselablage für den Mac, die das Verschieben von Dateien oder Inhalten von Programmen erleichtern will. Die Anwendung macht sich als kleines „Regal“ für derartige Inhalte bemerkbar, das sich automatisch vom Bildschirmrand her einblendet, sobald man einen Drag-and-Drop-Prozess startet. Die Elemente können dort zwischengespeichert und unabhängig vom aktuell aktiven Fenster, macOS-Space oder Vollbildprogramm bei Bedarf wieder abgerufen werden. Yoink unterstützt dabei auch das gleichzeitige agieren mit mehreren Dateien, diese können dann beispielsweise als Stapel zusammengefasst in der App platziert und bereitgehalten werden.

