Lokal und Verschlüsselt: Die sichere Alternative zu iCloud-Backups

Mit Blick auf die Berichte über Apples dem FBI zuliebe implementierte „Hintertür“ zu iCloud-Backups wächst das Interesse an privaten Backup-Lösungen für die auf iPhone und iPad gespeicherten Daten deutlich. Die einfachste Alternative kommt ebenfalls von Apple, und zwar mit der Möglichkeit, eine lokale Datensicherung auf einem Computer zu erstellen. Hier seid ihr nicht nur selbst Herr über den Ablageort der Sicherungskopie, sondern könnt diese zudem auch vollständig verschlüsseln. Ohne das in diesem Zusammenhang vergebene Passwort kommt dann definitiv niemand – auch ihr selbst nicht mehr – an die gesicherten Daten.

Die Datensicherung von iOS-Geräten auf einem Computer erfolgt über iTunes bzw. auf neueren Macs über den Finder. Das iPhone oder iPad muss hier manuell verbunden werden, unterm Strich ist diese Methode also mit einem deutlichen Komfortverlust verbunden. Dafür könnt ihr auf diese Weise eure Privatsphäre wohl bestmöglich schützen.

iMazing als komfortable Alternative

Eine erwähnenswerte Alternative wäre hier das für Mac und Windows erhältliche Software-Tool iMazing. Hier könnt ihr ebenfalls voll verschlüsselte lokale Backups eurer iOS-Geräte erstellen, dies kann mithilfe von iMazing allerdings auch über WLAN erfolgen. Die Daten werden während auch der Übertragung durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert.

iMazing bietet die iOS-Backups im Rahmen seiner kostenlosen Basis-Funktionen an. Ihr könnt hier nicht nur Zeitpläne für die automatische Datensicherung anlegen, sondern auch bestimmen, wie viele Versionen rückwärts aufbewahrt werden sollen. Über die App können diese älteren Backups durchsucht oder als Vorlage für die Wiederherstellung ausgewählt werden. Sofern ihr ein NAS-Laufwerk im Netzwerk habt, unterstützt iMazing auch das Speichern der Backups über das Netzwerk.

iCloud-Backups löschen

Egal für welche Variante ihr euch entscheidet. Wenn die Tatsache, dass Apple sich die Möglichkeit vorbehält, einen Blick in eure Backups zu werfen der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung ist, so dürft ihr nicht vergessen, bereits vorhandene Backups aus der iCloud zu löschen. Wie dies vonstatten geht, erklärt Apple hier.