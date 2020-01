Musikstreaming: Amazon Music Unlimited zählt 55 Millionen Abonnenten

Amazon zählt jetzt mehr als 55 Millionen zahlende Abonnenten von Amazon Music Unlimited. Der Musikdienst platziert sich damit nicht allzu weit von Apple Music entfernt auf dem dritten Platz der Streaming-Rangliste. Marktführer ist weiterhin unangefochten Spotify.

Die letzten von Apple und Spotify bekanntgegebene Zahlen liegen schon etwas zurück. Spotify gab Ende Oktober bekannt, dass mittlerweile 113 Millionen Menschen für die Nutzung des Musikdienstes bezahlen. Die Zahl der Apple Music nutzenden Kunden wurde zuletzt im Juni 2019 mit 60 Millionen angegeben.

Platz vier der Musikstreaming-Charts belegt Deezer. Den französischen Anbieter kann man auf Basis wechselnder Informationen im Bereich zwischen 10 und 15 Millionen zahlender Nutzer einsortieren.

Spannend mit Blick auf alle an diesem Wettrennen ist die langfristige Entwicklung. Letzter Stand war hier, dass Spotify deutlich schneller wächst als Apple. Amazon präsentiert gemeinsam mit den aktuellen Zahlen die Fußnote, dass die Zahl der Abonnenten von Music Unlimited weltweit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gewachsen sei. Apple Music könnte in den kommenden zwölf Monaten vom verstärkten Einstieg des Unternehmens in den Dienstleistungsbereich und damit verbunden vielleicht auch attraktiven Paketangeboten profitieren. Der Markt ist auf jeden Fall in Bewegung.

Apple Music mit mehr als 60 Millionen zahlenden Abonnenten

Ein kleines Rechenspiel mit Blick auf die aktuellen Zahlen von Apple Music: Wenn es bei den zuletzt kommunizierten zwei Millionen zusätzlichen Kunden pro Monat geblieben ist, wäre die zuletzt genannte Zahl von 60 Millionen Nutzern aus dem Juni 2019 mittlerweile auf 74 Millionen angestiegen. Abzüglich der in diesem Zusammenhang genannten zehn Millionen Test-Nutzer, steht Apple Music aktuell bei geschätzten 64 Millionen zahlenden Abonnenten.