Logi Work Days: Erste Preisaktionen für neue Logitech-Tastaturen

Logitech nutzt die Aktion „Logi Work Days“ von heute an bis zum 20. März, um mehrere Produkte aus seinem Zubehörsortiment vergünstigt anzubieten. Mit dabei sind auch zwei Tastaturen, die erst im vergangenen Jahr vorgestellt wurden und nun erstmals Teil einer Preisaktion sind.

Dazu zählen das iPad-Zubehör Flip Folio sowie die solarbetriebene Tastatur Signature Slim Solar+.

Mit Flip Folio und Signature Slim Solar+

Das Flip Folio (40 Euro Rabatt) richtet sich an Nutzer aktueller iPad-Modelle. Wie bereits im vergangenen Sommer vorgestellt, kombiniert das Zubehör eine Schutzhülle mit einer kabellosen Bluetooth-Tastatur. Die Tastatur kann bei Bedarf abgenommen werden und wird magnetisch auf der Rückseite des Cases befestigt. Dadurch lässt sich das iPad auch ohne Tastatur als reines Tablet nutzen.

Das Case schützt Vorder- und Rückseite des Geräts und verfügt über einen integrierten Standfuß, der unterschiedliche Betrachtungswinkel ermöglicht. Das iPad kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden. Die Tastatur selbst unterstützt die Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig, sodass sich etwa zwischen iPad, Smartphone und Notebook wechseln lässt.

Auch die MX Keys Mini (40 Euro Rabatt) und die neue Signature Slim Solar+ (10 Euro Rabatt) ist Teil der Aktion. Die Tastatur wurde im Herbst als Variante der bekannten Signature-Slim-Reihe vorgestellt und nutzt eine integrierte Solarzelle. Diese lädt den Akku über Tageslicht oder künstliche Beleuchtung nach. Bei voller Ladung kann die Tastatur laut Hersteller mehrere Monate ohne weitere Lichtquelle genutzt werden.

Weitere Angebote der Logi Work Days

Neben den beiden Tastaturen umfasst die Aktion weitere Geräte aus Logitechs Zubehörprogramm. Dazu zählt etwa die ergonomische Tastatur Wave Keys (20 Euro Rabatt), deren gewölbte Bauform die Handgelenke stärker abstützen soll. Ergänzend wird die vertikale Maus Lift (30 Euro Rabatt) angeboten, die durch eine geneigte Handposition eine andere Haltung des Unterarms unterstützt.

Auch Zubehör für mobile Arbeitsplätze wird einbezogen. Dazu gehört etwa die Combo Touch (40 Euro Rabatt), eine Tastaturhülle für verschiedene iPad-Modelle, die das Tablet ebenfalls mit einer abnehmbaren Tastatur kombiniert.

Die Aktionen sind Teil einer Marketingkampagne, mit der Logitech auf ergonomische Aspekte im Arbeitsalltag aufmerksam machen möchte. Die Angebote sind auf der Sonderseite des Herstellers verfügbar, ausgewählte Produkte sind auch bei Amazon.de entsprechend reduziert.