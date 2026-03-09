ifun.de — Apple News seit 2001. 45 861 Artikel

Unter anderem mit Flip Folio und Slim Solar+

Logi Work Days: Erste Preisaktionen für neue Logitech-Tastaturen
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Logitech nutzt die Aktion „Logi Work Days“ von heute an bis zum 20. März, um mehrere Produkte aus seinem Zubehörsortiment vergünstigt anzubieten. Mit dabei sind auch zwei Tastaturen, die erst im vergangenen Jahr vorgestellt wurden und nun erstmals Teil einer Preisaktion sind.

Low Resolution JPG Flip Folio 11inch Graphite LIFE Device Pairing (1)

Dazu zählen das iPad-Zubehör Flip Folio sowie die solarbetriebene Tastatur Signature Slim Solar+.

Mit Flip Folio und Signature Slim Solar+

Das Flip Folio (40 Euro Rabatt) richtet sich an Nutzer aktueller iPad-Modelle. Wie bereits im vergangenen Sommer vorgestellt, kombiniert das Zubehör eine Schutzhülle mit einer kabellosen Bluetooth-Tastatur. Die Tastatur kann bei Bedarf abgenommen werden und wird magnetisch auf der Rückseite des Cases befestigt. Dadurch lässt sich das iPad auch ohne Tastatur als reines Tablet nutzen.

Ipad Pro 11 Flip Folio

Das Case schützt Vorder- und Rückseite des Geräts und verfügt über einen integrierten Standfuß, der unterschiedliche Betrachtungswinkel ermöglicht. Das iPad kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden. Die Tastatur selbst unterstützt die Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig, sodass sich etwa zwischen iPad, Smartphone und Notebook wechseln lässt.

Produkthinweis
Logitech Flip Folio, Tastatur-Case für iPad Pro 13 Zoll (M4 und M5) und iPad Air 13 Zoll (M2 und M... 129,99 EUR 199,99 EUR

Auch die MX Keys Mini (40 Euro Rabatt) und die neue Signature Slim Solar+ (10 Euro Rabatt) ist Teil der Aktion. Die Tastatur wurde im Herbst als Variante der bekannten Signature-Slim-Reihe vorgestellt und nutzt eine integrierte Solarzelle. Diese lädt den Akku über Tageslicht oder künstliche Beleuchtung nach. Bei voller Ladung kann die Tastatur laut Hersteller mehrere Monate ohne weitere Lichtquelle genutzt werden.

Produkthinweis
Logitech Signature Slim Solar+ kabellose Tastatur, solarbetrieben, auch mit künstlichem Licht, langlebiger Akku mit bis... 99,99 EUR 109,99 EUR

Weitere Angebote der Logi Work Days

Neben den beiden Tastaturen umfasst die Aktion weitere Geräte aus Logitechs Zubehörprogramm. Dazu zählt etwa die ergonomische Tastatur Wave Keys (20 Euro Rabatt), deren gewölbte Bauform die Handgelenke stärker abstützen soll. Ergänzend wird die vertikale Maus Lift (30 Euro Rabatt) angeboten, die durch eine geneigte Handposition eine andere Haltung des Unterarms unterstützt.

Produkthinweis
Logitech Lift Vertikale Ergonomische Maus, Kabellos, Bluetooth oder Logi Bolt USB-Empfänger, Leise Klicks, 4 Tasten... 37,49 EUR 44,33 EUR

Auch Zubehör für mobile Arbeitsplätze wird einbezogen. Dazu gehört etwa die Combo Touch (40 Euro Rabatt), eine Tastaturhülle für verschiedene iPad-Modelle, die das Tablet ebenfalls mit einer abnehmbaren Tastatur kombiniert.

Die Aktionen sind Teil einer Marketingkampagne, mit der Logitech auf ergonomische Aspekte im Arbeitsalltag aufmerksam machen möchte. Die Angebote sind auf der Sonderseite des Herstellers verfügbar, ausgewählte Produkte sind auch bei Amazon.de entsprechend reduziert.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
09. März 2026 um 12:05 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.861 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mich wundert das Logitech kein Pendant zum Apple Magic Keyboard hat.

    Bei Belkin gibt es das.

    Diese Tastaturen mit Klappen finde ich total unpraktisch.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45861 Artikel in den vergangenen 8903 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven