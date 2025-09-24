Slim Solar+: Neue Logitech-Tastatur setzt voll auf Lichtenergie

Logitech hat mit der Slim Solar+ eine neue Variante seiner bekannten K950-Tastatur vorgestellt. Das Modell setzt auf die hauseigene Logi LightCharge-Technologie, die den Akku mithilfe von Sonnenlicht oder künstlichen Lichtquellen kontinuierlich auflädt. Kostenpunkt: 110 Euro bei Amazon.de.

Bei voller Ladung arbeitet die Tastatur selbst ohne Licht bis zu vier Monate weiter. Damit entfällt das manuelle Nachladen per Kabel beziehungsweise der klassische Batteriewechsel.

Lichtenergie und Multi-OS-Design

Die Slim Solar+ verfügt über ein Layout in voller Größe mit Ziffernblock und setzt auf flache Scissor-Switch-Tasten, die ein hochwertiges Tippgefühl bieten sollen. Dank Easy-Switch-Funktion lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig koppeln, zwischen denen per Tastendruck gewechselt werden kann. Etwa zwischen iPad, MacBook und iPhone. Das Multi-OS-Design erlaubt die Nutzung unter Windows, macOS oder ChromeOS.

Über die begleitende Desktop-Anwendung Logi Options+ kann die Tastatur personalisiert werden. Nutzerinnen und Nutzer können dort Tasten neu belegen oder sogenannte Smart Actions einrichten, die wiederkehrende Arbeitsschritte automatisieren. Logitech hebt besonders die neue KI-Taste hervor, die den direkten Zugriff auf Anwendungen wie Copilot, Gemini oder ChatGPT ermöglicht. Damit lassen sich Texte generieren oder Informationen abrufen, ohne das Arbeitsfenster wechseln zu müssen.

Akkulaufzeit: bis zu 4 Monate in völliger Dunkelheit (bei voller Ladung)

Akkulebensdauer: ausgelegt auf bis zu 10 Jahre

Tasten: Vollformat-Layout mit Ziffernblock, Scissor-Switch-Tasten

Individuelle Anpassung: bis zu 23 frei belegbare Tastenkombinationen

Software-Kompatibilität: Logi Options+, Logitech Flow, Logi Tune

Besondere Funktionen: KI-Taste, Smart Actions, anpassbare Tasten

Abmessungen: ca. 431 × 143 × 20 mm

Gewicht: 700 g

Preis: 109,99 Euro

Für das Gehäuse der Slim Solar+ kommt zu einem großen Teil recycelter Kunststoff zum Einsatz. Der Akku ist auf eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren ausgelegt. Neben dem Ein- und Ausschalter bietet die Tastatur eine Reihe anpassbarer Funktionstasten, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen.

Die Slim Solar+ ist ab sofort erhältlich und kostet 109,99 Euro.