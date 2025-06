Tastatur und Case: Logitech stellt flexibles Flip Folio für iPad-Nutzer vor

Mit dem Flip Folio bringt Logitech ein neues Zubehörprodukt für iPad-Nutzer auf den Markt, das Tastatur und Schutzhülle kombiniert. Das Produkt richtet sich an Besitzer der aktuellen iPad-Pro- und iPad-Air-Modelle, sowohl in der 11- als auch in der 13-Zoll-Ausführung.

Herzstück des Flip Folio ist eine kabellose Bluetooth-Tastatur im Standardformat, die sich bei Nichtgebrauch magnetisch an der Rückseite des Cases befestigen lässt.

Die Hülle selbst deckt Vorder- und Rückseite des iPads ab und bietet damit Schutz für den mobilen Einsatz. Ein verstellbarer Ständer auf der Rückseite ermöglicht unterschiedliche Betrachtungswinkel, etwa beim Arbeiten, Videostreaming oder dem Scrollen durch Inhalte. Das iPad kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden.

Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten

Das Flip Folio unterstützt die Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. So lässt sich zum Beispiel schnell zwischen iPad, Smartphone und Laptop wechseln, ohne die Tastatur erneut koppeln zu müssen. Damit eignet sich das Zubehör auch für Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Logitech gibt zudem an, bei der Herstellung des Flip Folio Umweltaspekte berücksichtigt zu haben. Die Modelle „Graphite“ und „Midnight Black“ bestehen zu über einem Drittel aus recyceltem Kunststoff. Das verarbeitete Aluminium wird in einem CO₂-armen Verfahren hergestellt. Auch die Verpackung ist FSC-zertifiziert und stammt aus kontrollierten Quellen.

Allerdings verzichte Logitech auf einen integrierten Akku. Um die Stromversorgung kümmern sich vier CR2016-Batterien, die es auf eine Laufzeit von zwei Jahren bringen sollen.

Verfügbarkeit und Preise

Logitech bietet das Flip Folio ab sofort für 199 Euro in der 13-Zoll-Ausführung und für 179 Euro in der 11-Zoll-Version an. Die Modelle in „Graphite“ sind ab dem 11. Juni 2025 erhältlich. Zwei weitere Farbvarianten, „Pale Gray“ und „Lilac“, sollen im September folgen. Die neue Tastaturlösung ist über den Logitech-Webshop sowie bei MediaMarkt verfügbar.

Folgende iPads sind kompatibel: