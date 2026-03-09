Bericht: Apple plant iMac-Update mit neuen Farben

Apple arbeitet an einer Aktualisierung des iMac. Nach der Vorstellung des neuen MacBook Neo und der Aktualisierung von MacBook Air und Pro nimmt damit die restliche Mac-Produktpalette für das laufende Jahr weiter Form an.

Neben geplanten Updates für Mac Studio und Mac mini soll auch der All-in-One-Rechner später im Jahr noch seine Überarbeitung erhalten.

Neue Farben statt neuer Hardware

Am grundlegenden Design des iMac dürfte sich dabei wenig ändern. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet, plant Apple vor allem eine überarbeitete Farbpalette für das Gerät. Konkrete Farbtöne sind bislang nicht bekannt. Der Fokus liegt offenbar darauf, dem bestehenden Modell ein visuelles Update zu geben, ohne das Hanrdware-Design grundsätzlich zu verändern.

Apple hatte den iMac bereits bei der Umstellung auf eigene Prozessoren stärker als Lifestyle-Rechner positioniert. Mehrere Farbvarianten sollten das Gerät sichtbarer im Alltag machen und zugleich an frühere iMac-Generationen erinnern, bei denen farbige Gehäuse ein zentrales Merkmal waren.

So bewarb Apple die neuen iMac M4-Modell vor zwei Jahren

Parallel dazu bereitet Apple weitere Aktualisierungen innerhalb der Mac-Familie vor. Zunächst werden neue Varianten des Mac Studio erwartet. Diese Modelle sollen weiterhin das aktuelle Gehäuse verwenden und hauptsächlich interne Hardware-Updates erhalten. Danach könnten neue Versionen von iMac und Mac mini folgen.

Weitere Preisstufen in Vorbereitung

Während Geräte wie das kürzlich vorgestellte MacBook Neo den Einstiegspreis innerhalb der Mac-Reihe senken, arbeitet Apple gleichzeitig an neuen Angeboten im oberen Preissegment. Wie bereits berichtet, entstehen in mehreren Produktlinien zusätzliche Premiumvarianten, die teilweise den Namenszusatz „Ultra“ erhalten sollen.

Dieses Modell hat Apple bereits bei der Apple Watch etabliert. Neben den regulären Modellen und günstigeren Einstiegsgeräten entstehen parallel höher positionierte Modelle, die zusätzliche Funktionen oder leistungsstärkere Komponenten bieten.

Apple setzt stärker auf „Ultra“: Neue Geräte im oberen Preissegment

Auch beim iMac könnte sich die Produktreihe langfristig in mehrere Ausstattungsstufen entwickeln. Neben Farbvarianten werden intern offenbar auch Modelle mit größeren Displays oder leistungsstärkeren Prozessoren diskutiert.