Neue Farben statt neuer Hardware
Bericht: Apple plant iMac-Update mit neuen Farben
Apple arbeitet an einer Aktualisierung des iMac. Nach der Vorstellung des neuen MacBook Neo und der Aktualisierung von MacBook Air und Pro nimmt damit die restliche Mac-Produktpalette für das laufende Jahr weiter Form an.
Neben geplanten Updates für Mac Studio und Mac mini soll auch der All-in-One-Rechner später im Jahr noch seine Überarbeitung erhalten.
Neue Farben statt neuer Hardware
Am grundlegenden Design des iMac dürfte sich dabei wenig ändern. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet, plant Apple vor allem eine überarbeitete Farbpalette für das Gerät. Konkrete Farbtöne sind bislang nicht bekannt. Der Fokus liegt offenbar darauf, dem bestehenden Modell ein visuelles Update zu geben, ohne das Hanrdware-Design grundsätzlich zu verändern.
Apple hatte den iMac bereits bei der Umstellung auf eigene Prozessoren stärker als Lifestyle-Rechner positioniert. Mehrere Farbvarianten sollten das Gerät sichtbarer im Alltag machen und zugleich an frühere iMac-Generationen erinnern, bei denen farbige Gehäuse ein zentrales Merkmal waren.
So bewarb Apple die neuen iMac M4-Modell vor zwei Jahren
Parallel dazu bereitet Apple weitere Aktualisierungen innerhalb der Mac-Familie vor. Zunächst werden neue Varianten des Mac Studio erwartet. Diese Modelle sollen weiterhin das aktuelle Gehäuse verwenden und hauptsächlich interne Hardware-Updates erhalten. Danach könnten neue Versionen von iMac und Mac mini folgen.
Weitere Preisstufen in Vorbereitung
Während Geräte wie das kürzlich vorgestellte MacBook Neo den Einstiegspreis innerhalb der Mac-Reihe senken, arbeitet Apple gleichzeitig an neuen Angeboten im oberen Preissegment. Wie bereits berichtet, entstehen in mehreren Produktlinien zusätzliche Premiumvarianten, die teilweise den Namenszusatz „Ultra“ erhalten sollen.
Dieses Modell hat Apple bereits bei der Apple Watch etabliert. Neben den regulären Modellen und günstigeren Einstiegsgeräten entstehen parallel höher positionierte Modelle, die zusätzliche Funktionen oder leistungsstärkere Komponenten bieten.
- Apple setzt stärker auf „Ultra“: Neue Geräte im oberen Preissegment
Auch beim iMac könnte sich die Produktreihe langfristig in mehrere Ausstattungsstufen entwickeln. Neben Farbvarianten werden intern offenbar auch Modelle mit größeren Displays oder leistungsstärkeren Prozessoren diskutiert.
Sollte nicht dieses Jahr ein 32″ iMac kommen ?
24″ ist mir echt zu klein…….
Sollte? Das war neu bestätigt. Reines „Glaskugelschauen“.
*nie bestätigt
Das ist eben das Problem bei den ganzen Technikausdenkern. Da werden Erwartungen geschürt, die vielleicht nie erfüllt werden. Und dann sind alle enttäuscht.
Ganz einfach Lösung: Sobald man Bloomberg, Kuo oder etwas in der Art in einem Text liest, sofort aufhören zu lesen und alles als Albtraum abspeichern.
… genau, alles von Bloomberg, Kuo einfach nicht beachten. Nur erscheinen sie hier immer als Header Artikel und alle glauben es!!
32 Zoll bezweifele ich ganz stark, nachdem nun selbst das XDR Display nur noch wieder 27 statt wie bislang 32 Zoll hat.
Gibt’s auch eine schöne neue Verpackung? Dann würde ich mir ein neues Gerät kaufen.
Ganz toll…
Seit Jahren warte ich auf die normale kleine Tastatur (Magic Keyboard) in grau…
Das wäre doch mal was ;-)
Solange die den weißen Rahmen behalten, kein Interesse
Frage mich welchen Anteil überhaupt diese Farben haben am Verkauf ? Gibt es da Zahlen ?
Was mich echt am iMac nervt ist dieses Weiße Display … alle anderen Apple Geräte sind schwarz … nur die Kiste nicht. Das ich mittlerweile vor 24 Zoll anstelle 27 Zoll sitze, ist mir mittlerweile eigentlich Wumpe.
Neue Farben. Innovativ!
kommt mir vor wie mit den „ralley-streifen“ an autos – schneller sind sie damit nicht geworden …
Leider ist der iMac immer teurer geworden: 1.499€.
Früher hatte ich meinen ersten iMac für UVP 999€ / Strassenpreis 899€ gekauft.
(Lustig: während das MacBook (air) so gut wie preislich gleich blieb bzw. günstiger wurde!)
Was mich heute stört:
Kein Eingang am iMac für PS5/ Switch.
Daher wurde es vor einiger Zeit ein Mac mini m4 mit 27“ BenQ 4K Monitor.