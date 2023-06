Logi Options+: Neue Version führt „Smart Actions“ ein

Dass Logitech nach der Ankündigung der neuen Eingabegeräte auch seine Begleit-Applikation, die zur Konfiguration von Tastaturen und Mäusen genutzt Logi Options+ aktualisieren würde, lag auf der Hand.

Nur wenige Stunden nach Vorstellung der kabellosen Tastatur MX Keys S und der neuen Kompakt-Maus MX Anywhere 3S hat der Zubehör-Anbieter seinen macOS-Download nun in Version 1.42 freigegeben und stellt mit den so genannten Smart Actions eine neue Funktion zur Verfügung, von der auch Bestandskunden mit älteren Eingabegeräten profitieren sollen.

Neue „Smart Actions“ verfügbar

Laut Logitech sind die neuen Smart Actions dafür ausgelegt, wiederkehrende Routineaufgaben zu automatisieren und sind wohl am ehesten mit klassischen Makros vergleichbar. Die Smart Actions können von Grund auf in Eigenregie erstellt werden, allerdings bietet Version 1.42 der Logi Options+-Applikation zahlreiche Vorlagen an, die mit wenigen Klicks aktiviert werden können.

Ein Beispiel der zur Auswahl stehenden Smart Actions nennt sich „Entspannungszeit“ und kombiniert fünf Einzelschritte. Das Makro:

…aktiviert die Systemfunktion „Nicht Stören“.

…blendet Google Chrome Browser aus.

…aktiviert die Spotify-Applikation.

…wartet fünf Sekunden.

…und löst dann die Leertaste aus, um die Musikwiedergabe zu starten.

Anmeldepflichtige Mini-Makros

Nicht nachvollziehbar: Um die lokalen Mini-Arbeitsabläufe auch nutzen zu können, müssen sich Anwender in der Logi Options+ Applikation anmelden und benötigen dafür ein Logitech-Konto. Diese Voraussetzung gilt auch, wenn komplett neue Smart Actions erstellt werden sollen. Ohne Nutzer-Account lässt einen die neue Logi Options+-Version hier nicht weitermachen.

Nach Angaben des Herstellers soll der Account für eine Geräteübergreifende Synchronisation der Smart Actions sorgen, wird allerdings auch benötigt, wenn die neuen Funktionen nur auf einer Maschine eingesetzt werden sollen.