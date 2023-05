Logitech MX: Eine neue Tastatur. Eine neue Maus. Ein neues Bundle.

Mit der MX Anywhere 3S bringt Logitech zudem eine neue, kompakte Maus für den mobilen Einsatz auf den Markt. Diese verfügt über ein elektromagnetisches Mausrad für den flüsterleisen Einsatz. Der Nachfolger der MX Anywhere 3 soll auch hörbar leiser als das Vorgängermodell klicken und arbeitet mit einer optischen Oberflächen-Abtastung von 8.000 DPI. Damit soll sich die Maus auch auf ansonsten problematischen Oberflächen wie Glas einsetzen lassen. Angesetzt ist ein Verkaufspreis von 99,99 Euro.

Die neue MX Keys S-Tastatur soll nicht nur einzeln, sondern auch in Kombination mit der beliebten MX Master 3S Maus und der Handballen-Ablage MX Palm Rest verkauft werden. Das Bundle wird den Namen MX Keys S Combo tragen und soll für 219 Euro in den Markt starten.

