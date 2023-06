Juni-Aktionen für viele Roku- und Amazon-Geräte

Bei Amazon sind die so genannten Juni-Angebote bereits angelaufen und vergünstigten in erster Linie Amazon-Hardware mit integrierter Alexa-Sprachassistenz. Eine Übersicht der reduzierten Geräte hat Amazon auf dieser Sonderseite zusammengestellt .

So bietet Roku seine Streaming-Hardware, die als unabhängige Alternative mit Apples Apple TV-Box und den Fire TV-Geräten von Amazon konkurriert, ab dem 7. Juni mit Preisnachlassen von 50 Prozent an. Insgesamt bietet Roku im Rahmen der Aktion drei vergünstigte Geräte an. Den Auftakt machen dabei der Roku Express 4K und die Roku Streambar.

Insert

You are going to send email to