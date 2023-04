LockBit-Erpresser wollen künftig auch Mac-Nutzer ins Visier nehmen

Unter dem Namen LockBit tritt eine größtenteils russischsprachige Gruppierung auf, die ihr Geld mit Erpressungssoftware verdient. Nach dem Motto „Ransomware as a Service“ vermieten die Internetkriminellen ihre Software auf Provisionsbasis, und neuerdings scheinen sich nun auch Mac-Nutzer im Visier der LockBit-Entwickler zu befinden.

Einen konkreten Anlass für die diesbezüglich bereits auf verschiedenen Internetplattformen ausgerufene Panik gibt es bislang allerdings noch noch nicht. Während sich die Erpressungs-Tools von LockBit unter Windows und auch Linux schon seit geraumer Zeit als konkrete Bedrohung erweisen, müssen Mac-Nutzer zumindest bislang nichts befürchten. Aufhorchen sollte allerdings die Tatsache lassen, dass LockBit gegenüber dem Onlinemagazin BleepingComputer bestätigt hat, dass eine Mac-Variante ihrer Erpressungssoftware derzeit aktiv entwickelt wird.

"locker_Apple_M1_64": 3e4bbd21756ae30c24ff7d6942656be024139f8180b7bddd4e5c62a9dfbd8c79

April 15, 2023