Google Maps im Browser jetzt mit praktischer Seitenleiste

Angemeldete Nutzer können von hier aus zudem direkt auf ihre persönlichen Listen mit gespeicherten oder besuchten Orten zuzugreifen oder eventuell in My Maps selbst erstellte Karten anzusehen.

Google Maps zeigt sich jetzt auch in Deutschland mit einem überarbeiteten Auftritt im Webbrowser. Die neue Darstellung sticht insbesondere aufgrund der neuen, dauerhaft am linken Bildschirmrand eingeblendeten Seitenleiste ins Auge.

Insert

You are going to send email to