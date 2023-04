„Gesetz gegen digitale Gewalt“ soll bereits bei schlechter Restaurantkritik greifen

Somit gehen die mit dem neuen Gesetz verbundenen Befugnisse deutlich über das hinaus, was uns von den Gesetzgebern in der Regel ansprechender verpackt als Maßnahme gegen beispielsweise Hass-Postings, Mobbing und Stalking verkauft wird.

Wir haben bereits in der vergangenen Woche die mit dem von der Bundesregierung geplanten Gesetz gegen digitale Gewalt verbundenen Risiken angesprochen. Unter anderem warnt der Chaos Computer Club vor einem damit verbundenen massiven Eingriff in die Privatsphäre der Bürger. Dergleichen scheint sich mit Blick auf die vom Magazin netzpolitik.org zitierten Äußerungen des Bundesministeriums der Justiz zu bestätigen.

Insert

You are going to send email to