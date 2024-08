LM Studio 0.3: Spielplatz für lokale KI-Modelle mit großem Update

Die für Privatanwender kostenlos erhältliche Mac-Applikation LM Studio hat den Sprung auf Version 0.3 hinter sich – das klingt erst mal nach nicht viel, ist jedoch ein signifikantes Update, das nicht automatisch installiert wird, sondern manuell geladen werden muss. Bestandsnutzer der App sollten am besten einen Blick auf diese Info-Seite zur Aktualisierung werfen.

Kostenlos für Privatanwender

LM Studio ist eine Desktop-Anwendung, die sich als integrierte Experimentier- und Entwicklungsumgebung für lokale KI-Sprachmodelle (LLMs) etabliert hat. LM Studio startete als Hobbyprojekt nach der Veröffentlichung der Llama-Modelle von Meta. Die Anwendung wurde konzipiert, um den Umgang mit LLMs auf lokalen Rechnern zu erleichtern und zu optimieren. Heute steht hinter LM Studio ein Team von sechs Entwicklern, die das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln, Firmenkunden um den Kauf einer Lizenz bitten und Privatnutzer gratis bedienen.

LM Studio bietet eine universelle Plattform für die Arbeit mit LLMs und unterstützt eine Vielzahl von Formaten wie GGUF, was die Kompatibilität und Datenportabilität sicherstellt. Nutzer können die gespeicherten Daten direkt über den Datei-Explorer bearbeiten, was eine hohe Flexibilität gewährleistet. Ziel der App ist es, den Anwendern eine zugängliche Möglichkeit zu bieten, LLMs für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, ohne dabei die Kontrolle über ihre Daten aufzugeben. Die Software läuft vollständig offline und verzichtet auf jegliche Telemetrie, was bedeutet, dass keine Daten an externe Server gesendet werden.

Chat mit Dokumenten möglich

Eine wesentliche Verbesserung der neuen Version 0.3 ist die Integration von “Retrieval Augmented Generation” (RAG), einer Methode, um relevante Informationen aus umfangreichen Dokumenten zu extrahieren und dem Sprachmodell bereitzustellen. Dies soll insbesondere bei der Verarbeitung längerer Texte hilfreich sein. Darüber hinaus wurden die Benutzeroberfläche überarbeitet, neue Designs wie Dunkel, Hell und Sepia wurden hinzugefügt, um die visuelle Anpassung zu erleichtern. Eine automatische Konfiguration der Hardwareparameter sorgt dafür, dass die Software optimal auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Rechners abgestimmt wird.

Die Anwendung richtet sich sowohl an Entwickler als auch an Endnutzer, die Sprachmodelle lokal auf ihren Rechnern ausführen möchten, ohne dabei auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. LM Studio lädt nach dem ersten Start das Llama-3.1-Modell von Meta und benötigt dafür rund 5 Gigabyte freien Speicher.