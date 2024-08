BOOX stellt neuen Go 6 E-Reader vor: Leichter und dünner als das Kindle

Der vor allem für seinen ultrakompakten E-Reader Palma bekannte Anbieter BOOX hat im Vorfeld der Berliner Funkausstellung IFA seinen neuen E-Reader BOOX Go 6 präsentiert. Der handliche Kindle-Konkurrent zeichnet sich durch ein besonders kompaktes Design aus und ist mit der neuesten Bildschirmtechnologie des Herstellers ausgestattet.

Leichter und dünner als das Kindle

Das Gerät besitzt ein Carta 1300 Display, das laut BOOX ein verbessertes Kontrastverhältnis bietet und Texte schärfer sowie Bilder klarer darstellen soll. Das 300-PPI-Display ist das Herzstück des Go 6, der selbst ein Gewicht von gerade mal 146 Gramm auf die Waage bringt und sich mit einer Dicke von 6,8 Millimetern als einer der leichtesten und dünnsten E-Reader auf dem Markt überhaupt vorstellt.

Zum Vergleich: Das aktuelle Kindle (2022), das ebenfalls mit einem 300-PPI-Display ausgestattet ist, wiegt 158 Gramm und ist 8 Millimeter dick. BOOX gibt an, dass der E-Reader trotz seiner geringen Größe über einen leistungsstarken Octa-Core Prozessor, einen Akku mit 1.500 mAh Kapazität und eine Displaybeleuchtung verfügt.

Mit Android 12 und Google Play Store

Ein weiteres Merkmal des Go 6 ist die vergleichbare Flexibilität des Geräts. Der E-Reader setzt nicht auf ein selbst entwickeltes Betriebssystem, sondern nutzt Googles Android 12 und kommt mit vorinstalliertem Google Play Store. Anwender können hier nicht nur E-Books übertragen, sondern nahezu beliebige Android-Apps und diese zum Lesen, zum Surfen oder zum Hören von Hörbüchern nutzen. Der E-Reader bietet zusätzlich einen Dunkelmodus an.

Wer einen Abstecher auf der IFA eingeplant hat, kann sich das neue Gerät noch bis zum 10. September am BOOX-Stand in Halle 25 anschauen. Preislich liegt das Gerät bei 150 US-Dollar, der Verkauf wird später im Herbst in Deutschland anlaufen.

Zuletzt hatte der Anbieter seine neue GO-Serie vorgestellt, und bereits seit März steht mit dem BOOX Note Air3 C auch ein farbiges E-Paper-Tablet mit Handschrifterkennung im Sortiment bereit, das sich als Alternative zum Kindle Scribe anbietet.