Little Snitch Mini: Light-Version des Netzwerkwächters startet im Abo

Nachdem mit Little Snitch Mini der kleine Bruder des Netzwerkwächters Little Snitch Ende vergangenen Jahres in den Beta-Test gestartet ist, lässt sich die App jetzt offiziell im Mac App Store laden. Little Snitch Mini kann zur reinen Überwachung der vom Mac ausgehenden Netzwerkverbindungen kostenlos genutzt werden, für das Blockieren von Verbindungen sowie weitere Funktionen ist allerdings ein Premium-Abo zum Preis von 1,49 Euro im Monat oder 14,99 Euro pro Jahr nötig.

In der kostenlosen Version liefert euch Little Snitch Mini einen Überblick der Netzwerkaktivitäten der auf eurem Mac installierten Programme und Systemkomponenten inklusive einer animierten Kartenansicht. Hier lässt sich dann auch gezielt nachvollziehen, wohin die einzelnen Programme konkret „funken“. Zusätzlich symbolisiert eine Balkengrafik in der Menüleiste den Umfang der aktuellen Netzwerkaktivitäten und per Mausklick öffnet sich hier eine detaillierte Anzeige mit aktuellen Werten zum ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr sowie einer Grafik mit den Aktivitäten der letzten fünf Minuten.

Der Nutzen von Little Snitch Mini ist gegenüber dem bei unserem ersten Blick auf die Beta-Version beschriebenen Funktionsumfang der Premium-Variante allerdings deutlich beschränkt. Erst mit einem Abonnement zeigt die App ihre wahren Stärken und ermöglicht auch das gezielte Verhindern von ausgehenden Netzwerkverbindungen einzelner Apps. Soll eine Anwendung nicht nach Hause telefonieren, so blockiert ihr sie einfach per Mausklick in der Liste. Zudem wollen es von der Community verwaltete Blockierlisten, die nach Themenbereichen wie „Werbung“, „Schadsoftware“ oder „Tracking“ sortiert sind, auch weniger versierten Nutzern ermöglichen, schwarze Schafe unter den auf ihrem Mac installierten Programmen in Zaum zu halten.

Vergleich Little Snitch Mini und Little Snitch

Die Entwickler der App wollen mit Little Snitch Mini eine einfache und ohne Fachwissen nutzbare Möglichkeit bieten, seine Privatsphäre als Mac-Nutzer besser zu schützen. Den großen Bruder Little Snitch umschreiben sie dagegen als „Schweizer Taschenmesser für Experten“ mit einem wesentlich umfangreicheren Funktionsumfang.

Little Snitch kommt mit zweifellos höherem Konfigurationsaufwand, lässt sich dann aber auch wesentlich umfangreicher anpassen und verwenden. So erhält man hier bei ausgehenden Netzwerkverbindungen von Apps jeweils einen Hinweis über die Mitteilungszentrale und kann jeweils darauf basierend entscheiden, ob man diese Verbindung erlauben oder verbieten möchte. Weitere Funktionen der großen Version von Little Snitch sind etwa die Möglichkeit zum Blockieren anhand von IP-Adressen, umfangreiche Analyse- und Verwaltungsoptionen sowie die Möglichkeit zur Kombination von selbst erstellten Profilen mit Netzwerkumgebungen.

Einen detaillierten Vergleich des jeweiligen Funktionsumfangs findet ihr hier bei den Entwicklern.

Preislich liegt die Little Snitch als Einzel-Lizenz bei 69 Euro und verzichtet weiterhin auf ein Abo-Modell. Stattdessen bieten die Entwickler Upgrades von älteren Versionen der Anwendung zu vergünstigten Preisen an.