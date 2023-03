Apple-Brille: Tim Cook hat auf frühe Markteinführung gedrängt

Wenn Apple wie erwartet bereits im Juni sein erstes Headset vorstellt, liegt dies wohl in erster Linie daran, dass Tim Cook entsprechend Druck gemacht hat. Wie die Financial Times berichtet, hat sich der Apple-Chef diesbezüglich über die Warnungen seines Design-Teams hinweggesetzt und auf einen schnellen Marktstart gedrängt. Dem Bericht zufolge wollte Cook unbedingt erreichen, dass seine Leistungen bei Apple auch die Einführung eines Hardware-Produkts der nächsten Generation enthalten.

Design-Team wollte mehr Zeit

Mit sieben Jahren Entwicklungszeit arbeitet Apple mittlerweile doppelt so lange wie damals am iPhone an seinem Mixed-Reality-Headset. Weiterhin stellt sich für viele Apple-Kunden und Beobachter allerdings die Frage, mit welchen konkreten Funktionen das Produkt aktuell Käufer locken soll.

Die Financial Times berichtet von einem ehemaligen Mitarbeiter des Produktteams, dem zufolge Apples Design-Team für Geduld und mehr Zeit plädiert hat, insbesondere auch um auf die technischen Möglichkeiten zu warten, um eine vergleichsweise dezente und gut tragbare AR-Brille zu realisieren. Apples Firmenleitung habe allerdings auf eine schnellere Markteinführung gedrängt und sich zeitweise sogar für ein klobiges Headset in Form einer Skibrille ausgesprochen, mit dessen Hilfe man dann 3D-Video konsumieren oder interaktive Workouts hätte machen können.

Die Entscheidung für eine Markteinführung in diesem Jahr habe Tim Cook gemeinsam mit dem operativen Geschäftsführer Jeff Williams getroffen und sich damit über die Einwände der Apple-Designer hinweggesetzt. Dergleichen sei noch vor ein paar Jahren unter dem Design-Chef Jony Ive undenkbar gewesen.

Die Financial Times zitiert in diesem Zusammenhang auch einen Apple-Ingenieur, der diese Entwicklung deutlich kritisiert. Früher sei es noch eine Herausforderung gewesen, technische Lösungen für die „wahnwitzigen Anforderungen“ des Design-Teams zu finden. Inzwischen habe allerdings mehr und mehr die Firmenleitung die Kontrolle über die Produktentwicklung in der Hand.

Fotos sollen Bauteile von Apple-Brille zeigen

Die Gerüchteküche ist derweil mit Fotos zur Stelle, die erstmals Bauteile der kommenden „Reality Pro“-Brille von Apple zeigen sollen. Als Quelle wird der Twitter-Nutzer MrWhite genannt, der bereits in der Vergangenheit valide Details zu Prototypen von Apple veröffentlichten konnte.