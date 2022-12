„Little Snitch Mini“ angeschaut: Kompakte Mac-Firewall

Die Liste der Apps reagiert in Echtzeit auf den laufenden Internetverkehr und bietet Detail-Informationen zu den aufgebauten Verbindungen einzelner Anwendungen an. Diese lassen sich auf Host-Basis blockieren und gestatten so das granulare Abklemmen einzelner Anwendungen und Anwendungsteile vom Internetzugriff.

Nach dem ersten Start von „Little Snitch Mini“ müsst ihr der Anwendung den Zugriff auf den gesamten Netzwerkverkehr in den Systemeinstellungen des Macs gestatten, anschließend ist keine weitere Konfiguration nötig. „Little Snitch Mini“ lebt in der Mac-Menüleiste und macht grundsätzlich durch ein leicht animiertes Balkendiagramm auf sich aufmerksam, das laufende Netzwerkaktivität visualisiert.

Auf den bevorstehenden Start der neuen Mac-Anwendung „Little Snitch Mini“ haben wir euch gestern aufmerksam gemacht und gleichzeitig auch den Link zur Betaversion geteilt, die über Apples TestFlight-App geladen und ausprobiert werden kann. Ein Angebot, das wir als langjährige Little Snitch-Freunde direkt angenommen haben und an dieser Stelle einen ersten Blick auf „Little Snitch Mini“ werfen wollen.

