Little Snitch 5: Vorerst chancenlos gegen Apples Extrawurst

Vorgestern in den News: Die App-Firewall Little Snitch ist in Version 5.0 erschienen. Das Update richtet sich allerdings ausschließlich an Mac-Anwender, die bereits mit einer aktuellen Beta von macOS 11 „Big Sur“ unterwegs sind und lässt sich unter macOS 10.15 „Catalina“ nicht installieren.

Grund hierfür ist, dass Little Snitch 5 auf eine komplett neue Filter-Architektur setzt und dafür mehrere System-Schnittstellen bemüht, die erst mit macOS 11 „Big Sur“ eingeführt wurden.

Was uns nach der Ankündigung der Wiener Objective Development Software GmbH interessiert hat: Wird Little Snitch 5 auch den Netzwerk-Verbindungsversuchen ausgewählter Apple-Anwendungen einen Riegel vorschieben können?

Apple gewährt seinen Apps Sonderrechte

Was früher zum standardmäßigen Funktionsumfang der App-Firewall gehörte, ist unter macOS 11 nämlich alles andere als selbstverständlich. Apple räumt seinen Applikationen neuerdings Verbindungs-Sonderrechte ein. Auch wenn Firewall-Lösungen wie Little Snitch dem System signalisieren, keinen Netzwerkverkehr mehr zuzulassen, ignoriert das Apple-Betriebssystem diese Anfrage für den App Store, den System-Updater und weitere Hintergrunddienste – ifun.de berichtete:

Arrogante Sonderrechte? Apple lässt sich von keiner Firewall aufhalten

Auf unsere Frage, welches Kraut gegen Apples Extrawurst gewachsen ist, haben die Verantwortlichen hinter Little Snitch zwar umgehen reagiert, können aktuell jedoch auch nur abwarten.

Druck von außen könnte helfen

Zusammengefasst, so eine Unternehmenssprecherin gegenüber ifun.de, gäbe es einige Apple Werks-Applikationen, die an Little Snitch 5 vorbeigehen, da diese aus technischen Gründen nicht aufzuhalten seien. Man gibt sich jedoch zuversichtlich, dass Apple auch aufgrund des momentan gegebenen Drucks von außen, hier noch Änderungen vornehmen wird.

Das Entwickler-Team geht im hauseigenen Support-Bereich unter der Überschrift „The traffic of some Apple processes isn’t shown in Little Snitch 5“ auf die Thematik ein und listet hier alle Apple-Dienste, die sich an keine Firewall-Regeln halten.