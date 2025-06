WindowKeys 3.0: Der kostenlose Fenstermanager wird immer besser

Die Mac-App WindowKeys begleiten wir bereits seit ihrer ersten Version. Mittlerweile ist die Anwendung in Version 3.0 verfügbar und wird weiterhin komplett kostenlos angeboten.

Als WindowKeys ursprünglich veröffentlicht wurde, lag der Fokus der App darauf, Nutzern die Möglichkeit zu geben, eigene Tastenkombinationen für die Fensteranordnung unter macOS zu definieren. Mit dieser Funktion sollten insbesondere die Probleme von Nutzern von Drittanbieter-Tastaturen gelöst werden, die nicht über eine sogenannte Globus-Taste verfügen. Um den in macOS Sequoia integrierten Fenster-Manager zu nutzen, wird diese Taste nämlich zwingend vorausgesetzt.

Infolge der Tatsache, dass sich viele Tastenkombinationen nur schwer merken lassen, hat der Entwickler mit Version 2.0 seiner App ein sogenanntes Tiling Panel eingeführt. Es handelt sich hierbei um ein kleines Fenster, in dem sich sämtliche mit WindowKeys verfügbaren Optionen zur Fensteranordnung jederzeit anzeigen lassen.

Erweitertes Tiling Panel und neue Funktionen

Mit WindowKeys 3.0 wird das Tiling Panel um eine untere Leiste erweitert. Diese zeigt eine kurze Beschreibung der gewählten Aktion sowie das zugewiesene Tastenkürzel an. Zudem hat man die Möglichkeit, die Tastenkombinationen direkt über diese Leiste zu bearbeiten.

WindowKeys merkt sich jetzt zudem die zuletzt ausgeführte Fensteranordnung für jede App getrennt. Bei Bedarf kann man dann die vorherige Aktion einfach per Tastenkürzel erneut ausführen.

Zudem lassen sich mit WindowKeys 3.0 nun Fenster per Tastenkürzel zwischen mehreren Bildschirmen verschieben – etwa bei der Nutzung mehrerer Monitore oder eines externen Displays am MacBook. Die App bietet die Möglichkeit, ein Fenster nicht nur an eine bestimmte Bildschirmposition zu schicken, sondern es auch auf den vorherigen oder nächsten Bildschirm zu übertragen.

Zu guter Letzt hat der Entwickler in der neuen Version seiner App auch den Editor für Kurzbefehle überarbeitet und mit einer neuen Seitenleiste versehen, in der die Tastenkombinationen nach Kategorien gruppiert dargestellt werden.