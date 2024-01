Cursor Teleporter: Schneller Positionswechsel für den Mauszeiger

Cursor Teleporter ist eine neue Mac-Anwendung, mit deren Hilfe sich der Mauszeiger mit einem einzigen Tastendruck oder Klick auf einen anderen Bildschirm oder an eine bestimmte Stelle des Bildschirms verschieben lässt. Als Zielgruppe sehen die hinter der Anwendung stehenden Entwickler Nutzer, die mit mehreren oder mit sehr großen Displays arbeiten.

Die neue App will in erster Linie das Handgelenk entlasten und dem Nutzer das Verschieben des Mauszeigers über weite Strecken ersparen. Stattdessen kann man ein Tastenkürzel verwenden, um den Pfeil an eine bestimmten Position zu bewegen. Wenn man eine Maus mit programmierbaren Tasten besitzt, kann man die Teleport-Befehle auch direkt hier unterbringen. Die Entwickler haben hier eine Anleitung für die Verwendung ihrer App im Zusammenspiel mit Logitech-Mäusen wie der MX Master 3S veröffentlicht.

Auto-Modus oder gezielte Positionen

Der „Cursor Teleporter“ lässt sich in zwei verschiedenen Modi verwenden. Die Automatik-Einstellung merkt sich auf den verschiedenen Bildschirmen jeweils den letzten Punkt, um den Mauszeiger auf Zuruf wieder dort hin zu schieben. Alternativ dazu kann man auch gezielt bestimmte Punkte auswählen, zwischen denen man den Mauszeiger per Kurzbefehl hin- und herbewegen kann. Diese manuelle Option kann bereits hilfreich sein, wenn man mit einem einzelnen, aber entsprechend großen Bildschirm arbeitet.

Die Aktionen des „Cursor Teleporter“ können von drei verschiedenen Animationen begleitet werden. Zudem hat man als Nutzer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und die begleitenden Soundeffekte anzupassen. Natürlich sind auch die zugehörigen Tastaturkürzel frei anpassbar.

„Cursor Teleporter“ wird zum Preis von 5,99 Euro im Mac App Store angeboten. Nehmt vor dem Kauf aber das Angebot wahr, die App erstmal 30 Tage lang unverbindlich zu testen. Den Download der Trial-Version findet ihr hier bei den Entwicklern.