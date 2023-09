Link Cluster: Eine moderne, geräteübergreifende Link-Verwaltung

Gesicherte Links verwaltet die App in Ordnern, die wie Schlagwörter funktionieren, sprich: die selben Links können in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert werden.

Witt bietet jedoch nicht nur den PDF Squeezer , sondern auch eine ganze Handvoll anderer, ebenfalls sehenswerter Apps an, die fast alle für den Einsatz auf allen Apple-Plattformen optimiert sind und in Sachen Lizenzmodell die alte Schule pflegen – statt auf Abonnements setzt der in Schleswig-Holstein ansässige Entwickler auf Einmalkäufe zu fairen Preisen.

Den App-Entwickler Daniel Witt kennt ihr im besten Fall schon von dem hervorragenden PDF-Werkzeug PDF Squeezer . Ein rundum empfehlenswerter Download, der PDF-Dateien klein rechnen kann und sich dabei an eure Vorgaben hält, in welchem Umfang und mit welcher Aggressivität das Dokument verschlankt werden soll.

