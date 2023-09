Gegen den Trend: Apples KI-Investitionen in Großbritannien

Vor dem Hintergrund der gestern gemeldeten Massenentlassungen beim Spiele-Publisher Epic fällt die Zusage des Apple-Chefs Tim Cook, zusätzliche Mitarbeiter im Vereinigten Königreich einstellen zu wollen, noch mal mehr ins Gewicht. Die Fortnite-Macher wollen bekanntlich knapp 900 Angestellte entlassen und trennen sich damit von satten 16 Prozent des eigenen Mitarbeiterstamms.

Another vote of confidence in our burgeoning tech sector! Apple’s ongoing investment in brilliant British talent highlights our global credentials as both an AI and technology superpower 🇬🇧 👩‍💼🍏https://t.co/RAT6n9aJQx — Michelle Donelan MP (@michelledonelan) September 29, 2023

Apple stellt lieber ein

Der Aussage des Apple-Chefs, der nach wie vor auf Europa-Reise ist und zuletzt einen Zwischenstopp in Großbritannien eingelegt hat, war eine Frage nach Apples Anstrengungen in Sachen Künstliche Intelligenz vorausgegangen. Dieser wich der erfolgreiche CEO Tim Cook nicht aus, sondern positionierte sich nach Angaben der britischen BBC eindeutig.

Das Unternehmen werde weiter in den Themenkomplex Künstliche Intelligenz investieren und hätte gerade auch in Großbritannien entsprechende Stellen zu besetzen. Cook erwartet, dass Apple sein Investment in Bereich KI weiter ausbauen werde.

Auf Europareise: Tim Cook im britischen Königshaus

KI-Ziele bleiben unklar

Unklar bleib jedoch weiterhin welche Pläne Apple auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz verfolgt. Während Microsoft eine langfristige Partnerschaft mit ChatGPT eingegangen und Amazon erst in dieser Woche 4 Milliarden Dollar in eine strategische Partnerschaft mit den KI-Experten von Anthropic investiert hat, ist Apples Fahrplan vollkommen unbekannt. Cupertino betont immer wieder das viele der hauseigenen Dienste auf KI-Unterstützung setzen (etwa die Sturzerkennung auf der Apple Watch), in Sachen generativer KI hält man sich jedoch betont zurück – was Anwendern bei nahezu jeder Nutzung der Sprachassistenz Siri inzwischen negativ auffällt.

Tim Cook konnte sich aber dennoch den Beifall der britischen Wissenschaftsministerin Michelle Donelan sichern, die Apples Job-Offensive als Beweis dafür wertete, dass Großbritannien weiterhin eine „AI and technology superpower“ sei.

Apple ist einer der wenigen großen Tech-Konzerne der in den vergangenen zwei Jahren auf großflächige Massenentlassungen verzichtet hat.