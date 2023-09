Disney+ führt Regeln gegen Tauschpasswörter ein

Netflix hatte seinerseits zuerst technische Vorbereitungen getroffen, die die Konvertierung einzelner Profile in neue Nutzerkonten ermöglichten und forderte verdächtige Konten anschließend auf, Profile die beim Einsatz von Tauschpasswörtern ertappt wurden, entweder in neue Konten zu überführen oder eine Zusatzgebühr für die weitere Mitbenutzung des geteilten Kontos zu entrichten.

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat seine Nutzungsbedingungen um neue Klauseln gegen die Weitergabe vorhandene Account-Passwörter erweitert und angekündigt, diese in ersten Märkten ab Anfang November in Kraft treten zu lassen.

