Liner: Freie Mac-App erstellt eigene KI-Modelle

Auf seiner Beispiel-Webseite hat Divam Gupta zahlreiche Einsatzideen versammelt wie etwa die Erkennung von Gesichtsmasken, Yoga-Posen oder Buchstaben aus dem Zeichensprache-Alphabet, die Ermittlung von Instrumenten in Audioaufnahmen, sowie die Erkennung von Joggern in Videodateien.

Liner bietet sich für erste KI-Gehversuche an und könnte etwa in Unterrichtssituationen dabei helfen, ein grobes Verständnis für Aufbau, Konfiguration und Umsetzung entsprechender Modelle zu entwickeln.

Entwickler Divam Gupta zeigt ein mögliches Einsatz-Szenario in der YouTube-Demonstration der knapp zwei Gigabyte großen Freeware-Anwendung. Hier wird diese mit einer Handvoll Beispielfotos von Hunden und Katzen gefüttert, um die visuellen Unterschiede der beiden Haustierkategorien zu lernen und ist anschließen in der Lage neue Bilder entsprechend zuzuordnen – inklusive einer groben Angaben der wahrscheinlichen Verlässlichkeit.

